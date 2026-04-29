Sur le flanc, Amine Gouiri (26 ans) a reçu une bonne nouvelle en vue d’un prompt rétablissement. Avant le déplacement à Nantes (samedi, 15h) ?

Bonne nouvelle sur la Canebière. À quatre jours du déplacement important sur la pelouse du FC Nantes (samedi, 15h), l’optimisme grandit autour d’Amine Gouiri. Une information rassurante pour un OM qui compte énormément sur son buteur algérien dans cette fin de saison.

Un des rares points positifs de la saison de l’OM

Malgré les irrégularités collectives de l’OM, Amine Gouiri fait partie des satisfactions offensives du club. Depuis son arrivée ou son intégration dans le projet marseillais, il affiche des statistiques solides :

7 buts et 3 passes décisives en 19 matchs de Ligue 1

3 buts et 2 passes décisives en Coupe de France

Un doublé et une passe décisive avec l’Algérie lors du large succès face au Guatemala (7-0)

Des chiffres qui confirment son importance dans les systèmes offensifs, que ce soit en club ou en sélection.

La blessure de Gouiri n’inquiète pas l’Algérie

Touché récemment, Gouiri a rapidement entamé un protocole de rééducation mis en place par l’OM. Mais du côté de la sélection algérienne, le discours est clairement rassurant.

Dans une interview accordée à Africafoot, Nabil Neghiz, sélectionneur adjoint des Fennecs, s’est montré confiant : « Il n’y a pas lieu de s’inquiéter, ce n’est pas une blessure sérieuse. Amine va suivre un programme afin de rejouer quand il sera prêt. C’est dommage que sa saison soit ainsi perturbée par les blessures, mais malgré plusieurs semaines d’absence, il est performant. » Un message qui confirme que la situation est sous contrôle.

Un retour espéré à Nantes ?

À l’approche du déplacement à Nantes, l’OM croise désormais les doigts. Même si aucune décision définitive n’a encore été annoncée, le staff marseillais reste prudent mais optimiste. Le fait que Gouiri ait pu reprendre un programme de rééducation sans complication majeure laisse entrevoir un possible retour progressif dans le groupe.

Dans une fin de saison où chaque point compte, sa présence pourrait être un vrai atout offensif pour l’OM. Au-delà du match face au FC Nantes, Marseille aura besoin d’un Gouiri en forme pour la dernière ligne droite. Son profil technique, sa mobilité et sa capacité à peser dans les défenses adverses sont des armes importantes dans un collectif parfois irrégulier. Le staff espère désormais le récupérer à 100 % rapidement pour relancer la dynamique offensive.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)