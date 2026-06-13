OM Mercato : Magnetti humilié par Højbjerg avant même une signature à Marseille

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Annoncé dans le viseur de l’OM, Hugo Magnetti séduit par son profil et son parcours exemplaire à Brest. Mais lorsqu’on compare ses données à un joueur comme Pierre-Emile Højbjerg, l’écart est considérable..

L’idée a de quoi séduire une partie des supporters marseillais. Né à Marseille, passé par les équipes de jeunes de l’OM et devenu l’un des symboles de la réussite brestoise, Hugo Magnetti serait dans le viseur de Grégory Lorenzi pour cet été. Le milieu de terrain n’a d’ailleurs jamais caché son attachement au club olympien et s’est déjà montré ouvert à l’idée d’un avenir sous le maillot marseillais.

Mais si l’affect et l’histoire personnelle plaident en sa faveur, l’analyse des performances raconte une tout autre réalité.

Une comparaison qui fait mal face à Højbjerg

Le radar comparatif entre Hugo Magnetti et Pierre-Emile Højbjerg est particulièrement révélateur. Sur la quasi-totalité des indicateurs offensifs et de progression du jeu, le Danois domine très largement son homologue brestois, selon le rapport de Data Scout.

Højbjerg affiche notamment des centiles supérieurs en :

buts (80 contre 40)

passes décisives attendues (75 contre 15)

passes reçues (92 contre 22)

précision de passe (82 contre 29)

passes progressives (89 contre 43)

passes vers la surface (66 contre 48)

dribbles réussis (60 contre 22)

duels offensifs gagnés (67 contre 31)

courses progressives (61 contre 25)

interceptions (62 contre 26)

Autrement dit, dans tout ce qui permet à une équipe de contrôler le ballon, casser des lignes et créer du danger, Højbjerg évolue dans une autre dimension.

Un profil davantage travailleur que créateur

Là où Magnetti conserve un avantage, c’est dans les duels défensifs gagnés. Le Brestois affiche un centile de 48 contre seulement 17 pour Højbjerg sur ce critère précis.

Cette donnée confirme ce que les observateurs de Ligue 1 connaissent déjà : Magnetti est un milieu généreux dans l’effort, capable de couvrir du terrain et de répéter les courses défensives. Mais il ne possède ni l’impact technique, ni la qualité de distribution, ni le volume de création de jeu du milieu danois.

Dans une équipe de Brest qui fonctionne davantage sur le collectif et les transitions, ces limites sont moins visibles. À Marseille, où les milieux sont attendus pour dicter le tempo et faire progresser le ballon sous pression, l’exigence est toute autre.

L’OM a-t-il besoin d’un remplaçant ou d’un titulaire ?

C’est probablement la question centrale.

Si l’idée est de renforcer la profondeur de banc avec un joueur expérimenté de Ligue 1, fiable et parfaitement intégré au championnat, Magnetti présente des arguments intéressants. Son expérience à Brest, son état d’esprit et sa connaissance du football français sont des atouts indéniables.

En revanche, s’il est envisagé comme une alternative crédible à Højbjerg ou comme un joueur capable d’élever le niveau du milieu marseillais, les chiffres sont nettement moins encourageants.

Le radar montre un fossé statistique important entre les deux joueurs. À 28 ans, Magnetti semble davantage proche de son plafond de performance qu’en phase d’explosion. Les données suggèrent surtout un joueur de complément plutôt qu’un titulaire destiné à porter les ambitions européennes de l’OM.

Le verdict des datas

La rumeur a du sens sur le plan sentimental. Beaucoup moins sur le plan analytique.

Marseillais de naissance, apprécié pour son parcours et son engagement, Hugo Magnetti représente une belle histoire potentielle. Mais les chiffres indiquent clairement qu’il ne se situe pas aujourd’hui au niveau d’influence et de domination affiché par Pierre-Emile Højbjerg.

Dans un OM qui vise la Ligue des champions et souhaite réduire l’écart avec les meilleures équipes européennes, recruter Magnetti comme doublure peut se défendre. Le considérer comme un successeur ou un concurrent direct à Højbjerg apparaît en revanche difficilement justifiable à la lumière des données.