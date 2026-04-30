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FRANCE

Stade Rennais : gros coup dur pour Lepaul, il reçoit le plus beau des réconforts

Par William Tertrin - 30 Avr 2026, 21:20
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Lepaul et Beye (Stade Rennais)

Alors que la saison de Ligue 1 touche à son dénouement, une polémique enfle autour d’un nom : Estéban Lepaul. Meilleur buteur du championnat, l’attaquant du Stade Rennais ne figure pourtant dans aucune catégorie des Trophées UNFP 2026.

Une saison exceptionnelle… ignorée

Les chiffres parlent pourtant pour lui. Auteur d’une saison impressionnante, Lepaul domine actuellement le classement des buteurs avec 18 réalisations, devant des noms bien installés du championnat.

Encore en National il y a quelques années, l’attaquant de 26 ans connaît une ascension fulgurante et s’impose aujourd’hui comme l’un des joueurs les plus décisifs de Ligue 1.

Son impact ne se limite pas aux statistiques : régulier, décisif dans les moments clés et désormais leader offensif à Rennes, il incarne l’une des révélations majeures de la saison.

Djibril Cissé monte au créneau

En parallèle, Djibril Cissé a eu des mots qui peuvent avoir de quoi réconforter Lepaul. L’ancien international français estime que Lepaul mérite bien plus de reconnaissance, allant même plus loin :

« Estéban Lepaul peut aller en équipe de France. Quand j’ai été appelé, il y avait Nicolas Anelka, Thierry Henry, David Trezeguet, Youri Djorkaeff, Christophe Dugarry… Pourquoi pas Estéban ? Meilleur buteur de Ligue 1, il aurait sa place. Moi, je l’aurais pris pour la Coupe du monde. Il va faire le travail, se donner à l’entraînement, et si tu le fais entrer, avec son insouciance, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer ».

Son message est clair : le mérite sportif doit primer sur la notoriété.

Des nommés qui interrogent

Dans la catégorie du meilleur joueur de Ligue 1, plusieurs stars sont présentes :

  • Ousmane Dembélé
  • Florian Thauvin
  • Mason Greenwood
  • Vitinha
  • Nuno Mendes

Des profils reconnus, évoluant souvent dans des clubs exposés médiatiquement. Mais l’absence du meilleur buteur interroge : comment ignorer un joueur aussi décisif sur toute une saison ?

Une place en équipe de France crédible ?

Au-delà des trophées, la question de l’équipe de France se pose désormais sérieusement.

Lepaul lui-même ne cache plus ses ambitions : il vise une convocation chez les Bleus, porté par une saison qui lui donne une vraie légitimité.

Dans un secteur offensif très concurrentiel, son profil de finisseur pourrait apporter une alternative différente.

Une polémique appelée à grandir

L’absence d’Estéban Lepaul pourrait devenir l’un des sujets majeurs de cette fin de saison.

Car au-delà d’un simple oubli, elle pose une vraie question : les récompenses individuelles reflètent-elles encore la réalité du terrain ?

Une chose est sûre : avec ses performances, Lepaul a déjà gagné autre chose — la reconnaissance du public et des observateurs.

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