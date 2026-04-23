Stade Rennais Mercato : deux clubs de Ligue 1 foncent sur Estéban Lepaul !

En pleine ascension, Estéban Lepaul sera l’attraction de l’été au Stade Rennais. Deux clubs de Ligue 1 se sont ajoutés à la liste, alors que le RC Strasbourg était déjà intéressé comme dévoilé sur notre site.

Le Stade Rennais tient sans grand doute l’une des grandes révélations de la saison en Ligue 1. Arrivé d’Angers SCO à l’été 2025, Estéban Lepaul s’est imposé en quelques mois comme un attaquant incontournable du championnat français, au point de déjà faire basculer son nom dans les discussions du mercato estival qui arrive.

Rennes, un club en position de force… mais sous pression

Avec 17 buts en 30 matchs, Lepaul domine actuellement le classement des buteurs de Ligue 1 et confirme une adaptation express sous les couleurs rennaises. Son impact dépasse largement la simple finition : implication dans le pressing, volume de jeu et participation aux actions offensives font de lui un attaquant complet, parfaitement intégré au projet du club breton. Le joueur, arrivé pour environ 15 millions d’euros, n’a pas tardé à justifier l’investissement.

Sous contrat jusqu’en 2029, le Stade Rennais n’est pas obligé de vendre. Mais le contexte change rapidement. Le club a fixé une valeur de sortie élevée, estimée entre 40 et 47 millions d’euros, preuve que Rennes sait déjà qu’il détient un actif majeur. L’objectif serait de réinvestir cette somme dans plusieurs secteurs de l’effectif pour renforcer la profondeur de l’équipe. Mais en interne, le discours est clair : Rennes ne bradera pas son buteur.

Un profil qui attire les cadors européens

Les performances de Lepaul n’ont pas échappé aux grands clubs, comme le rapporte Ekrem Konur. En Ligue 1 « le PSG et Monaco sont en pole position pour ce transfert en raison du statut de joueur formé localement de Lepaul et de sa connaissance approfondie de la Ligue 1. La volonté du PSG de renforcer sa rotation offensive et la vision de Monaco qui considère Lepaul comme une « assurance » en cas de départs potentiels en attaque accélèrent le processus ». De plus, selon les informations de notre journaliste Bastien Aubert, le RC Strasbourg figure parmi les clubs attentifs à son profil.

De leur côté, l’AC Milan et l’Inter Milan « surveillent de près la situation du joueur. Les deux clubs ont envoyé des recruteurs assister aux matchs de Rennes afin de préparer des rapports détaillés. Cependant, aucune offre officielle n’a encore été formulée par les clubs italiens ; ils sont actuellement dans une phase de prise d’informations ».

Un avenir ouvert… mais un dilemme rennais

Sportivement, Rennes dispose d’un attaquant en pleine maturité, capable de porter une équipe sur une saison entière. Financièrement, une vente pourrait représenter l’une des plus grosses plus-values récentes du club.

Mais sportivement encore, le perdre dès l’été 2026 poserait une vraie question : comment remplacer un buteur aussi décisif, déjà leader offensif et symbole de la nouvelle génération rennaise ? C’est la grande question.