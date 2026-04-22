Valentin Rongier suspendu à Strasbourg, l’entraîneur du Stade Rennais Franck Haise a donné le brassard à un proche d’Esteban Lepaul.

Un changement symbolique… mais révélateur. Suspendu pour le déplacement à Strasbourg, Valentin Rongier a vu son rôle de capitaine temporairement réattribué par Franck Haise. Et contre toute attente, le coach du Stade Rennais a décidé de confier le brassard à Breel Embolo, en pleine montée en puissance dans cette fin de saison. Un choix fort, qui illustre la place de plus en plus centrale occupée par l’attaquant suisse dans le groupe rennais. Pour la petite anecdote, ce même Embolo est le voisin d’un certain Esteban Lepaul à la ville.

Embolo, bien plus qu’un attaquant

Arrivé avec un statut offensif important, Breel Embolo s’impose désormais comme une véritable figure de vestiaire. Apprécié pour son énergie, son engagement et sa capacité à fédérer, il incarne un profil de leader naturel. En interne, son influence dépasse largement le terrain, où il est déjà décisif dans le jeu comme dans les résultats. Franck Haise ne cache d’ailleurs pas son admiration pour son attaquant. « Il y avait plusieurs options possibles, mais Breel est quelqu’un de fédérateur », a expliqué le coach rennais, soulignant son importance dans l’équilibre du groupe.

Un joueur apprécié dans le vestiaire rennais

Son rôle est également salué par ses coéquipiers. Décrit comme un joueur toujours tourné vers les autres, Embolo est vu comme un élément moteur du collectif. Certains évoquent même son côté « G.O du vestiaire », toujours prêt à encourager, organiser et maintenir une bonne dynamique de groupe. Un leadership qui s’exprime aussi sur le terrain, où son influence grandit match après match. Cette prise de responsabilité intervient dans une période importante pour le Stade Rennais.

Un sprint final idéalement lancé

Après un début de saison irrégulier, le club breton semble avoir trouvé un nouvel équilibre sous la direction de Franck Haise. Le changement de système et la montée en puissance de certains cadres permettent aujourd’hui d’envisager la fin de saison avec ambition. Embolo, lui, profite pleinement de ce contexte pour s’imposer comme un élément clé. Plus qu’un buteur, il devient progressivement un leader de vestiaire, capable d’incarner un projet collectif.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)