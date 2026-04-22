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FRANCE

Stade Rennais Mercato : Lepaul, un avenir pas encore tracé au RC Strasbourg ?

Par Bastien Aubert - 22 Avr 2026, 08:40
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Esteban Lepaul (Stade Rennais)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Esteban Lepaul (Stade Rennais, 26 ans) a encore marqué à Strasbourg… qu’il ambitionne de retrouver au Mercato. Les négociations patinent.

Encore buteur lors de la large victoire du Stade Rennais sur la pelouse du RC Strasbourg (0-3), Esteban Lepaul continue de marcher sur la Ligue 1. À 26 ans, l’attaquant réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière, au point de s’imposer comme le meilleur artificier du championnat.

Et pourtant, malgré cette forme étincelante, son avenir reste étonnamment flou. Selon nos informations, ce déplacement en Alsace n’a donné lieu à aucun échange concret entre le joueur et les dirigeants du RC Strasbourg. Un statu quo surprenant, surtout dans un contexte où Lepaul ne cache pas son intérêt pour un nouveau challenge… et où le RCSA figure parmi les clubs attentifs à son profil.

BlueCo change de méthode

Ce silence n’est pas anodin. Depuis la prise de contrôle du club par BlueCo, la stratégie mercato du RCSA s’est affinée. Et surtout, elle s’adapte selon les dossiers. Preuve récente avec Matthis Abline et Tylel Tati : lors du déplacement à Nantes, les décideurs strasbourgeois n’avaient pas hésité à engager des discussions sur place, profitant de leur présence à la Beaujoire pour avancer leurs pions.

Rien de tel avec Lepaul. Les gestionnaires du RC Strasbourg ont volontairement gardé leurs distances, préférant ne pas réactiver le dossier aux yeux de tous. Un choix fort, qui interroge au regard des performances du Rennais, mais qui s’inscrit dans une logique plus globale de timing et d’opportunité.

Un dossier repoussé à plus tard ?

Car tout laisse penser que ce feuilleton est loin d’être terminé. Toujours selon nos informations, aucune décision ne devrait être entérinée avant la fin de saison. Une posture attentiste qui permet à Strasbourg d’observer l’évolution du marché… mais aussi celle de Lepaul, qui continue d’empiler les buts semaine après semaine.

Du côté du Stade Rennais, la situation est également ouverte. Si aucune urgence ne se dégage, la valeur de Lepaul n’a jamais été aussi élevée. Une dynamique qui pourrait pousser les dirigeants bretons à envisager une vente en cas d’offre conséquente. Son profil de buteur confirmé, en pleine maturité, attire forcément. Au point même d’être étudié en équipe de France…

Bastien Aubert

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