Meilleur buteur de Ligue 1, Esteban Lepaul (26 ans) réalise une première saison historique sous le maillot du Stade Rennais.

C’est une saison qui entre déjà dans l’histoire. Avec 16 buts et 4 passes décisives en Ligue 1, Esteban Lepaul marche sur l’eau sous les couleurs du Stade Rennais. À 26 ans, l’attaquant réalise tout simplement la meilleure saison statistique du club sur les trente dernières années en matière d’efficacité. Un rendement impressionnant qui dépasse même les références les plus marquantes passées par la Bretagne.

Dembélé et Guivarc’h dépassés

Le chiffre donne le tournis : une action décisive toutes les 117 minutes. Aucun joueur ayant inscrit au moins 4 buts avec le Stade Rennais n’a fait mieux depuis 1994. Une régularité exceptionnelle, qui place Lepaul au sommet de la hiérarchie offensive du club.

À titre de comparaison, Ousmane Dembélé affichait une action décisive toutes les 124 minutes lors de son passage au Stade Rennais. Une performance déjà remarquable… mais désormais dépassée. Même constat pour Stéphane Guivarc’h, champion du monde 1998, qui pointait à une action décisive toutes les 123 minutes. Des références historiques que Lepaul vient aujourd’hui bousculer avec autorité.

Une ascension fulgurante au Stade Rennais

Au-delà des chiffres, c’est la trajectoire du joueur qui impressionne. Longtemps resté dans l’ombre, Lepaul explose cette saison et s’impose comme l’un des attaquants les plus performants de Ligue 1. Sa capacité à enchaîner les actions décisives, son sens du placement et son efficacité devant le but font aujourd’hui de lui une arme redoutable pour le Stade Rennais.

Dans un club habitué à révéler des talents, l’émergence d’un joueur aussi performant pose forcément question pour la suite. Le Stade Rennais tient peut-être là un nouveau leader offensif capable de marquer durablement son histoire. Une chose est sûre : à ce rythme, Esteban Lepaul n’a pas fini de faire tomber les records.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)