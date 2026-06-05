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FRANCE

PSG Mercato : l’incroyable liste des instransférables a fuité ! 

Par Bastien Aubert - 5 Juin 2026, 19:20
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Nasser al-Khelaïfi (PSG)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que le Real Madrid pourrait s’attaquer à son effectif au mercato, le PSG a déjà déclaré neuf joueurs instransférables cet été.

Le mercato du PSG s’annonce une nouvelle fois très scruté, notamment face aux intérêts répétés de certains cadors européens comme le Real Madrid. Mais en interne, la direction parisienne semble avoir déjà posé des limites très strictes. Selon PSG Inside Actus, neuf joueurs seraient aujourd’hui considérés comme intouchables par le club.

Un noyau dur déjà identifié au PSG

La liste des joueurs jugés intransférables est particulièrement dense et témoigne du projet sportif en place à Paris. On y retrouve notamment Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, João Neves, Warren Zaïre-Emery, ainsi que Willian Pacho et Désiré Doué.

Cette liste illustre la volonté du PSG de s’appuyer sur un groupe stable, mêlant jeunes talents et joueurs confirmés, pour bâtir un projet durable. En verrouillant ces éléments, le club de la capitale envoie un message clair aux grands clubs européens : ces joueurs constituent la base du projet et ne sont pas sur le marché.

Une stratégie de continuité

Après plusieurs saisons marquées par de nombreux changements, la direction parisienne souhaite désormais privilégier la stabilité. L’idée est de construire un collectif fort autour de ce noyau de joueurs, capables de porter le club sur plusieurs années et de maintenir un haut niveau de performance en Ligue des champions.

Si la position du club est très claire, elle n’est toutefois pas totalement figée. Des offres jugées exceptionnelles pourraient, en théorie, amener la direction à réévaluer certaines situations. Mais à ce stade, le message envoyé reste sans ambiguïté : ces neuf joueurs représentent l’ossature du projet parisien. Le PSG affiche donc une ligne directrice forte pour son mercato : conserver ses cadres, stabiliser son effectif et continuer à bâtir une équipe taillée pour dominer l’Europe.

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