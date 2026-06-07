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FRANCE

RC Lens Mercato : les supporters poussent Leca à tenter un gros coup pour un international français

Par William Tertrin - 7 Juin 2026, 10:00
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Libre de tout contrat après seulement quelques mois au Mexique, Anthony Martial revient sur le marché. Une situation qui ne manque pas d’interpeller certains supporters du RC Lens.

Et si le RC Lens tentait un nouveau coup aussi audacieux qu’inattendu cet été ? Alors que le club artésien devra explorer plusieurs pistes offensives pour renforcer son secteur d’attaque, un nom commence à circuler chez certains supporters : celui d’Anthony Martial.

L’ancien attaquant de Manchester United est en effet de nouveau libre. Selon les informations révélées par Fabrizio Romano, le Français (30 sélections depuis 2015) de 30 ans a trouvé un accord avec le CF Monterrey pour une résiliation de contrat à l’amiable, mettant fin à une aventure mexicaine qui n’aura duré que quelques mois.

Une expérience XXL

Arrivé en septembre 2025 chez les Rayados avec l’ambition de relancer sa carrière, Martial n’a jamais réellement trouvé sa place. Entre blessures et difficultés d’adaptation, l’ancien Monégasque quitte le club après seulement 20 apparitions, pour un bilan très modeste d’un but et trois passes décisives. Une luxation de l’épaule survenue en février avait notamment freiné son intégration et précipité la fin de sa saison.

Pour autant, son profil continue d’intriguer. À 30 ans, Martial conserve une expérience rare sur le marché des joueurs libres. Formé à Lyon, révélé à Monaco, passé par Manchester United pendant près d’une décennie, l’attaquant a connu le très haut niveau avec une grosse expérience en Coupe d’Europe malgré une trajectoire devenue plus irrégulière ces dernières années.

Leca prêt à sauver le soldat Martial ?

Du côté du RC Lens, l’idée d’un recrutement de relance pourrait avoir du sens sur le papier. Le club sang et or et son directeur sportif Jean-Louis Leca ont déjà démontré leur capacité à remettre certains joueurs sur de bons rails, à l’image des Thauvin, Édouard, Saint-Maximin, etc… Dans un contexte où la capacité financière du club reste limitée, récupérer un joueur libre avec un tel pedigree pourrait représenter une opportunité de marché intéressante.

Reste évidemment la question centrale : l’état physique et les exigences salariales du joueur. Ces dernières saisons, Martial a enchaîné les pépins et les expériences écourtées, à Athènes comme à Monterrey. Le risque existe, mais c’est précisément ce qui nourrit le débat chez les supporters lensois : faut-il tenter un pari calculé sur un talent qui cherche encore à retrouver son meilleur niveau ?

À ce stade, aucun contact entre le RC Lens et Anthony Martial n’a filtré. Mais désormais libre de s’engager où il le souhaite, l’ancien international français pourrait rapidement alimenter les rumeurs du mercato en Ligue 1. Et à Lens, l’idée d’un rebond spectaculaire ne laisse déjà personne indifférent.

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