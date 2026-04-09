La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon nos informations, Esteban Lepaul (25 ans) se verrait bien quitter le Stade Rennais pour un autre club de Ligue 1.

Le mercato s’emballe déjà du côté du Stade Rennais. Selon nos informations, Esteban Lepaul, 25 ans, a pris une décision forte pour son avenir : il souhaite quitter le club breton dès cet été pour rejoindre le RC Strasbourg. Un choix assumé, mûrement réfléchi, et déjà communiqué à sa direction.

Courtisé en Espagne, l’attaquant rennais n’a pourtant qu’une destination en tête. En interne, Lepaul a fait savoir au board rennais qu’il voulait s’engager avec le RCSA, convaincu par le projet sportif qui lui est proposé. Un projet qui pourrait lui offrir un rôle central dès la saison prochaine.

Une opportunité sportive claire

Du côté du Racing, le contexte joue clairement en faveur de cette opération. Le départ annoncé d’Emmanuel Emegha vers Chelsea et la grave blessure de Joaquin Panichelli, absent jusqu’en novembre, ouvrent un boulevard en attaque. Lepaul en est parfaitement conscient et voit là une opportunité idéale pour franchir un cap dans sa carrière.

Le RC Strasbourg, piloté par le consortium BlueCo, avance ses pions avec méthode. Désireux de renforcer son secteur offensif avec un profil confirmé en Ligue 1, le club alsacien aurait déjà dégainé une première offre estimée à 26 millions d’euros pour convaincre Rennes de lâcher son buteur.

Un montage à long terme avec Chelsea

Mais au-delà du simple transfert, c’est bien la stratégie globale du groupe BlueCo qui intrigue. Dans l’esprit des dirigeants strasbourgeois, Lepaul s’inscrirait dans un projet à moyen terme. L’idée serait de le faire signer pour cinq saisons… avec une perspective déjà dessinée : un possible ralliement vers Chelsea au bout de deux ans.

Un schéma désormais bien connu, qui illustre les synergies entre le RC Strasbourg et le club londonien. Pour Lepaul, ce serait une trajectoire idéale : s’imposer en Ligue 1, gagner en visibilité, puis franchir un cap vers la Premier League.

Le Stade Rennais temporise

Reste désormais à connaître la position du Stade Rennais. Pour l’heure, le club breton n’a pas encore donné sa réponse à l’offre strasbourgeoise. En interne, la réflexion est en cours, entre la volonté de conserver un élément important et l’opportunité financière que représente une telle proposition.

Le dossier est donc loin d’être bouclé, mais une chose est sûre : à moins d’une offre en or venu de Liga, Esteban Lepaul a déjà fait son choix. Et dans ce mercato où tout peut aller très vite, Strasbourg pourrait avoir pris une longueur d’avance.

Bastien Aubert