FC Nantes – Stade Rennais : la stat hallucinante qui confirme la chute des Canaris

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Le symbole est fort, presque brutal. Longtemps référence du football français, le FC Nantes voit aujourd’hui le Stade Rennais revenir à sa hauteur dans l’histoire de la première division. Une statistique qui en dit long sur l’évolution des deux clubs.

Rennes rejoint Nantes dans l’histoire

Grâce à sa victoire spectaculaire à Brest (3-4), le Stade Rennais a atteint un total de 878 victoires en première division.

Un chiffre loin d’être anodin puisqu’il permet aux Rennais de rejoindre le FC Nantes à la 9e place du classement historique.

Une égalité qui marque un tournant : Rennes, longtemps derrière, est désormais au niveau d’un club historiquement majeur du championnat.

Un écart totalement effacé en vingt ans

Le contraste est encore plus frappant lorsqu’on regarde en arrière. Au début du XXIe siècle, le Stade Rennais comptait 136 victoires de retard sur les Canaris.

Deux décennies plus tard, cet écart a totalement disparu.

Une progression constante côté rennais… et une stagnation, voire un recul, du côté nantais.

🔴⚫️ Les Rouge et Noir avaient 136 victoires de retard sur les Canaris en première division au début du 21e siècle. https://t.co/ZIpOOx5lVK — ROUGEmémoire 🔴⚫ (@ROUGEmemoire) April 8, 2026

Rennes continue de grimper

Ce n’est pas tout. Le club breton poursuit également son ascension dans d’autres classements historiques.

Avec 3 387 buts inscrits en première division, le Stade Rennais occupe désormais la 7e place, juste devant le FC Sochaux-Montbéliard.

Une dynamique qui confirme la montée en puissance du projet rennais ces dernières années.

Nantes, un déclin qui se confirme

À l’inverse, le FC Nantes semble perdre progressivement son statut historique.

Longtemps en avance, le club n’a pas su maintenir son rythme, laissant ses concurrents revenir puis le rattraper. Cette statistique illustre une réalité plus large : celle d’un club en perte d’influence sur la durée.

Deux trajectoires opposées

D’un côté, le Stade Rennais poursuit sa progression et s’installe durablement parmi les clubs les plus performants du football français moderne.

De l’autre, le FC Nantes voit son héritage s’éroder au fil des saisons.

Une simple statistique, mais un message fort : l’histoire est en train de s’écrire… et de se réécrire.