Pendant que le Stade Rennais a lancé l’opération séduction, Esteban Lepaul explose les écrans… même en Espagne !

Esteban Lepaul (25 ans) n’en finit plus de briller avec le Stade Rennais. Ce week-end encore, l’attaquant a réalisé une prestation de haut vol à Brest, consolidant sa place comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1.

Ses exploits ont franchi les frontières : le journal madrilène Marca lui a consacré un article détaillé sur sa trajectoire et ses performances impressionnantes cette saison. Lepaul, auteur de buts décisifs et de matchs inspirés, attire désormais l’attention de toute l’Europe, et l’Espagne s’enflamme pour le talent rennais.

Le Stade Rennais ne lâche pas Rinderknech

Pendant ce temps, le Stade Rennais continue de soigner ses fidèles. Arthur Rinderknech, le tennisman français récemment victorieux à Monte-Carlo, a confié à la presse : « Le club a essayé de me joindre, il faut que je rappelle. » Supporter invétéré du club breton, Rinderknech ne cache jamais son amour pour le maillot floqué du numéro 29, et ses déclarations montrent qu’il suit le club de près, même depuis les courts internationaux.

Ainsi, le Stade Rennais jongle entre l’émergence de jeunes talents comme Lepaul, qui attire déjà les regards étrangers, et la fidélisation de ses fans les plus célèbres. Le club démontre qu’il sait préserver son image tout en préparant l’avenir, avec des stars en devenir sur le terrain et des ambassadeurs passionnés en dehors. Du grand art.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)