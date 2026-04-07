Stade Rennais : Un ancien du RC Lens de retour au club sous Franck Haise ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le Stade Rennais pourrait bien réserver une surprise lors de la prochaine saison. Alors que Franck Haise vient d’arriver, un nom refait surface avec insistance : celui de Seko Fofana. Un retour qui fait déjà saliver une partie des supporters… mais qui est loin d’être acquis.

Seko Fofana brille au FC Porto malgré un rôle limité

Prêté par Rennes au FC Porto pour la seconde partie de saison, l’ancien joueur du RC Lens est en train de retrouver des couleurs.

Utilisé principalement comme joker par Francesco Farioli, Fofana n’a disputé que des entrées en jeu en championnat. Mais son impact est impressionnant : décisif toutes les 46 minutes, il a déjà inscrit trois buts, dont une réalisation spectaculaire ce week-end.

Une efficacité redoutable qui rappelle le joueur dominant qu’il était en Ligue 1.

De l’indésirable à Rennes à joueur convoité

Il y a encore quelques mois, sous Habib Beye, Seko Fofana ne faisait plus partie des plans du Stade Rennais. Un statut d’indésirable qui avait précipité son départ en prêt.

Mais la donne a changé avec l’arrivée de Franck Haise, qui connaît parfaitement le milieu ivoirien pour l’avoir dirigé à Lens. Une relation forte qui relance totalement l’hypothèse d’un retour.

Les supporters déjà conquis par l’idée

Du côté des fans rennais, l’idée d’un retour de Fofana sous les ordres de Franck Haise fait déjà l’unanimité.

J’ai tellement hâte de voir Seko Fofana sous Franck Haise

Un message qui illustre l’attente et l’enthousiasme autour de ce potentiel come-back.

J’ai tellement hate de voir Seko Fofana sous Franck Haise 😍 — HaiseRFC (@FanSRFC2) April 5, 2026

Un dossier loin d’être simple

Malgré cet engouement, plusieurs obstacles se dressent. D’abord, Seko Fofana semble s’épanouir au FC Porto, où ses performances attirent l’attention.

Ensuite, son salaire conséquent représente un frein important pour le Stade Rennais, qui pourrait hésiter à réintégrer un joueur aussi coûteux dans son effectif.

Un retour possible… mais incertain

Avec Franck Haise aux commandes, le profil de Seko Fofana correspond parfaitement au projet rennais. Mais entre contraintes financières et concurrence, le dossier s’annonce complexe.

Une chose est sûre : si ce retour venait à se concrétiser, il pourrait bien transformer le visage du Stade Rennais la saison prochaine.