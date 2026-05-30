Au lendemain de la lourde défaite concédée à Nice, synonyme de non montée en Ligue 1, les supporters de l’ASSE fustigent les Verts.

La défaite lourde de l’ASSE face à l’OGC Nice en barrage retour (4-1) a déclenché une vague de colère dans la ville. Au lendemain du match, plusieurs messages forts ont été déployés par les groupes de supporters, exprimant une frustration profonde après une saison jugée décevante.

« Vous salissez Sainté »

Longtemps derrière leur équipe malgré les difficultés, les supporters de l’ASSE ont cette fois fait entendre leur mécontentement. Le sentiment de déception accumulé tout au long de la saison a éclaté au grand jour après l’échec du barrage. Plusieurs banderoles ont ainsi été installées dans différents lieux symboliques du club et de la ville.

Au stade Geoffroy-Guichard, derrière la tribune Jean Snella, EVECT signale qu’un premier message signé des GA92 a été déployé : « On subit votre nonchalance perpétuelle… Tous responsables » Au puits Couriot, un autre message, également attribué aux Green Angels, a été aperçu : « Les Verts à la mine » Du côté de L’Étrat, centre d’entraînement du club, un troisième message a été affiché, toujours signé des GA92 : « Vous salissez Sainté » Enfin, une dernière banderole plus virulente a également été signalée dans la nuit aux abords du centre d’entraînement, pointant directement le projet sportif et la gestion actuelle du club.

Une saison qui laisse des traces profondes à l’ASSE

Ces réactions traduisent un climat extrêmement tendu autour de l’ASSE, où la déception sportive se mêle désormais à une défiance plus large envers le projet en place. Malgré des investissements importants et des ambitions affichées, le club n’a pas réussi à atteindre son objectif de montée, prolongeant son passage en Ligue 2.

Au-delà de la colère du moment, ces messages illustrent surtout la fracture grandissante entre une partie des supporters et la direction sportive. Le club va désormais devoir gérer cette pression supplémentaire en plus du chantier sportif déjà conséquent. Dans ce contexte, la reconstruction estivale s’annonce particulièrement sensible pour l’ASSE, entre attentes élevées et nécessité de résultats rapides.