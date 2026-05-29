OGC Nice – ASSE (4-1) : les Verts se font pulvériser par les Aiglons et restent en Ligue 2

Ce vendredi soir, l’ASSE s’est inclinée lourdement (4-1) sur la pelouse de Nice lors du match retour des barrages d’accession à la Ligue 1, après un match aller terminé sur un score nul et vierge à Geoffroy-Guichard.

En première période, les deux équipes se sont neutralisées malgré plusieurs occasions de part et d’autre, notamment pour Cardona et Stassin côté stéphanois, tandis que Larsonneur a permis à l’ASSE de rester dans le match avec plusieurs arrêts décisifs (6). À la pause, le score était toujours de 0-0.

Au retour des vestiaires, un Le Cardinal très solide a dû céder sa place à Nadé, et tout a basculé. Nice a ouvert le score à l’heure de jeu par Clauss sur une superbe frappe (62e). L’ASSE a ensuite obtenu un penalty après intervention de la VAR, transformé par Davitashvili, permettant aux Verts d’égaliser (79e). Mais dans la foulée, les Niçois ont fait la différence : Boudache, future recrue de l’OL, a redonné l’avantage (81e), puis Wahi a inscrit un doublé en fin de match pour sceller la victoire (87e, 90e+2).

Avec cette défaite, l’ASSE échoue dans sa tentative de montée et restera en Ligue 2 la saison prochaine.