OM : le lieutenant de Benatia pourrait provoquer une vague de départs au club !

À l’OM, Ali Zarrak, proche de Mehdi Benatia et figure influente du secteur sportif, est désormais au centre de fortes tensions internes.

À l’OM, la situation interne autour d’Ali Zarrak continue de se dégrader. Considéré comme un proche de Mehdi Benatia et impliqué dans la gestion du centre de formation ainsi que de la Pro 2, le recruteur de 34 ans fait face à une contestation grandissante en interne.

Selon Foot Mercato, un véritable mouvement de fronde s’organiserait au sein du centre de formation et de la Pro 2 afin de ne plus travailler avec lui. Certains collaborateurs étudieraient même des solutions pour s’éloigner de son influence à la Commanderie.

Une enquête interne et un climat de tension

Déjà visé par une enquête interne, Ali Zarrak pourrait être amené à être réaffecté à d’autres missions au sein du club. Malgré ce contexte tendu, il souhaiterait conserver son rôle quotidien au centre d’entraînement.

Mais la situation crispe fortement en interne. Plusieurs membres du centre de formation iraient jusqu’à envisager un départ si Zarrak restait en poste dans son environnement actuel.

Un cas concret est également cité : Halim Belghazi aurait quitté le club il y a plusieurs semaines. S’il évoque officiellement des raisons personnelles, en interne son départ serait lié aux tensions avec Zarrak.

Des menaces de départ dans plusieurs services

La contestation ne se limiterait pas au centre de formation. Du côté de la cellule de recrutement, certains membres envisageraient également de quitter leurs fonctions si la situation n’évoluait pas.

Des intendants du club seraient également concernés, se disant lassés de conditions de travail jugées difficiles. Certains membres du personnel vont jusqu’à conditionner leur avenir au club à la présence ou non d’Ali Zarrak dans son périmètre d’activité.

Un vestiaire et une Pro 2 hostiles

Le malaise s’étend aussi à la Pro 2 et au vestiaire du centre. Il est question d’une hostilité croissante à son égard, au point que certains joueurs auraient pris leurs distances.

Le cas de Robinho Vaz est notamment cité : le jeune joueur, pourtant recruté avec son implication, aurait été en froid avec lui à un moment donné.

Des épisodes tendus auraient également marqué la saison, avec notamment :

un cadre administratif en pleurs après une humiliation présumée

une altercation physique impliquant un membre du staff de la Pro 2

des départs temporaires de certains employés après des tensions internes

Un climat de défiance généralisé à la Commanderie

En interne, certains reprochent également à Ali Zarrak une gestion jugée autoritaire et une obsession autour des “taupes” au sein du club, avec des tensions récurrentes avec certains agents.

Des mesures de sécurité particulières auraient même été mises en place autour de lui en raison des nombreuses inimitiés qu’il suscite dans l’environnement du club.

Il aurait également été mal accueilli lors d’un déplacement de la réserve à Lyon-La Duchère, dans un contexte déjà très tendu.

Une situation explosive autour d’un proche de Benatia

Malgré ce climat de crise, Ali Zarrak reste considéré comme un homme de confiance de Mehdi Benatia. Mais son avenir et son rôle à la Commanderie apparaissent désormais incertains, tant la fracture semble profonde entre lui et une partie des équipes du club.