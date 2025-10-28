Audacieux et parfois clivant, Ali Zarrak s’est déjà forgé une solide réputation en interne à l’OM. Malgré plusieurs accrochages, le ce proche de Medhi Benatia attire les regards… et notamment ceux du RC Lens.

C’est un nom encore méconnu du grand public mais qui commence à faire du bruit dans les coulisses du football français. Ali Zarrak, 33 ans, a débarqué à l’Olympique de Marseille en janvier 2024 dans le sillage de Medhi Benatia. Ancien agent et scout, il s’est imposé comme l’un des nouveaux visages de la direction sportive olympienne. Charmeur, direct, parfois brutal dans sa manière d’avancer, il divise autant qu’il intrigue.

Zarrak a charmé le RC Lens

Samedi, à Lens, lors du déplacement de l’OM, Zarrak faisait partie de la délégation marseillaise. Et dans les salons du stade Bollaert, L’Équipe fait savoir qu’il a tapé dans l’œil des dirigeants du club artésien. À l’aise dans le contact, élégant et sûr de lui, le jeune dirigeant a su séduire par sa personnalité affirmée et son sens du relationnel. « Il a ce culot qu’on aime dans le Nord », confie un proche du RC Lens. Mais à l’OM, Zarrak ne fait pas l’unanimité. Son tempérament fort et sa manière de s’imposer sans détour lui ont déjà valu plusieurs rappels à l’ordre de la part de sa hiérarchie. Depuis son arrivée, il s’est trouvé au cœur de nombreuses tensions internes. L’an dernier, il s’était déjà accroché avec Chancel Mbemba, furieux d’être écarté du groupe.

Un accrochage avec Vaz au printemps

Dernier épisode en date : son altercation avec Robinio Vaz. Ironie du sort, Zarrak est justement l’un de ceux qui avaient milité pour sa venue à Marseille. Mais les deux hommes se sont opposés au printemps, preuve supplémentaire du climat parfois électrique autour du jeune dirigeant. Zarrak, lui, assume son style. Fidèle bras droit de Medhi Benatia, il exécute sans états d’âme les directives de son supérieur, quitte à froisser. « Il ne cherche pas à plaire, il cherche à avancer », glisse un membre du staff olympien. Sa poigne, son exigence et son ambition personnelle en font déjà une figure à part au sein du club phocéen.