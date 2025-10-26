RC Lens Mercato : après Thauvin, les Sang et Or foncent sur un autre ancien de l’OM !

Pour se renforcer au milieu cet hiver, le RC Lens aurait avancé sur un ancien joueur de l’OM, qui connaît bien un certain Florian Thauvin.

Le Racing Club de Lens prépare déjà son mercato hivernal, et un nom reviendrait avec insistance dans les couloirs de la Gaillette : Cheick Souaré, ancien espoir de l’Olympique de Marseille (1 match joué en pro), qui a connu un certain Florian Thauvin, et aujourd’hui en pleine ascension au Viktoria Plzen. Le milieu défensif d’origine guinéenne réalise une saison éclatante en République tchèque, au point d’attirer l’attention de plusieurs clubs européens — mais c’est bien le RC Lens qui semble tenir la corde.

Souaré récent buteur en Ligue Europa

Âgé de 23 ans, Souaré impressionne par sa polyvalence, sa maturité tactique et son influence dans l’entrejeu. Capable d’évoluer en sentinelle comme en latéral gauche, il s’est imposé comme un pilier du Viktoria Plzen, notamment sur la scène européenne. Ses prestations en Ligue Europa, dont un but décisif face à l’AS Roma, ont renforcé son statut de joueur à suivre.

Selon les informations d’Africafoot, confirmées par l’entourage du joueur, Lens a déjà entamé des discussions avec ses représentants. Une première rencontre aurait eu lieu, et le club nordiste envisagerait désormais de formuler une offre avant même l’ouverture du mercato hivernal. Avec Thomasson et Sangaré, le RCL a trouvé sa paire gagnante, mais derrière, c’est un peu plus léger. Avec Ojediran, Sylla, ou encore Bulatovic, il y a des solutions, mais il manque peut-être de qualité dans l’entrejeu en cas de pépin.

Évalué à 2 millions d’euros

Sous contrat avec Plzen jusqu’en juin 2027, l’ancien Marseillais ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1, où il pourrait franchir un nouveau cap. En parallèle, le nouveau sélectionneur du Syli National, Paulo Duarte, suit également de près le joueur en vue d’une première convocation avec la Guinée. Déjà auteur de neuf matchs et deux passes décisives cette saison en championnat tchèque, Souaré voit sa cote grimper — évaluée à environ 2 millions d’euros sur Transfermarkt, elle pourrait rapidement s’envoler si ses performances se confirment.

Après Thauvin, le RC Lens pourrait donc à nouveau faire revenir un ancien joueur de l’OM en Ligue 1. Et, petite anecdote, les deux hommes ont partagé un seul match ensemble sous le maillot marseillais. C’était face à… Lens, lors de la saison 2020/2021.