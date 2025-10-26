Florian Thauvin fait polémique après le succès du RC Lens contre l’OM (2-1).

Florian Thauvin a vécu une soirée très particulière ce samedi soir. Pour la première fois depuis son départ de l’Olympique de Marseille, il retrouvait son ancien club lors du choc de la neuvième journée entre le RC Lens et l’OM, match qui s’est soldé sur une victoire lensoise (2-1). Après s’être confié une première fois avant le coup d’envoi du match sur ses retrouvailles avec le club phocéen, Florian Thauvin s’est de nouveau exprimé après la rencontre.

« C’était un match très important pour les deux équipes. On a fait du Lens. On s’est battus tous ensemble. On a fait face à une belle équipe, franchement ils ont une équipe remarquable. Ils font bien tourner le ballon, ils sont durs à jouer. C’est des points précieux pour nous. C’était un match spécial pour moi. Tout le monde connaît mon attachement. J’étais ému au début du match, j’ai passé beaucoup de temps là-bas…voilà », a confié le joueur de 32 ans, presque ému aux larmes.

Thauvin n’a pas célébré la victoire dans les vestiaires

Et dans les vestiaires, après la rencontre, l’attitude de Florian Thauvin a suscité la polémique. Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, le milieu offensif des Sang et Or n’a pas célébré cette victoire face à l’Olympique de Marseille avec le reste de ses coéquipiers par respect pour son ancien club. Une attitude saluée par les supporters marseillais, mais critiquée par d’autres, dont plusieurs supporters lensois.