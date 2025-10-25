ASSE : les mots très forts d’Horneland après la déroute à Annecy
RC Lens – OM : Marseille tombe à Lens, les notes du match

Florian Thauvin au duel avec Mason Greenwood lors de RC Lens - OM
Fabien Chorlet
25 octobre 2025

Le choc de la neuvième journée de Ligue 1 entre le RC Lens et l’OM s’est soldé par une victoire lensoise (2-1).

Sale semaine pour l’Olympique de Marseille ! Après leur cruelle défaite cette semaine en Ligue des Champions face au Sporting Portugal (2-1), les Marseillais se sont inclinés ce samedi sur le terrain du RC Lens (2-1) et ont perdu le fauteuil de leader au profit du Paris Saint-Germain, largement vainqueur plus tôt dans la journée du Stade Brestois (3-0).

Logiquement devant au score après l’ouverture du score de Mason Greenwood (17e), l’OM n’a ensuite tenu que sept minutes avant de voir Lens revenir d’un but sur pénalty d’Odsonne Edouard (23e). En seconde période, les Sang et Or ont pris l’avantage grâce à un but contre son camp de Benjamin Pavard (53e csc) et ont résisté aux assauts phocéens jusqu’à la fin du match.

Les notes du match

RC Lens : Risser (5) – Gradit (5), Baidoo (7), Sarr (5) – Aguilar (5), Thomasson (7), Sangaré (6), Udol (6) – Thauvin (5), Edouard (7), Saïd (4).

OM : Rulli (5) – Pavard (2), Aguerd (5), Murillo (4) – Weah (5), O’Riley (4), Vermeeren (5), Emerson (5) – Greenwood (5), Vaz (3), Paixao (4).

Les tops du match

Odsonne Edouard (7) : Déjà buteur lors des deux derniers matchs, l’ancien Parisien a remis ça ce samedi, transformant un pénalty qu’il avait lui-même provoqué (23e). En plus d’avoir marqué, il s’est montré intéressant dans le jeu.

Samson Baidoo (7) : L’ancien joueur du RB Salzbourg a été le véritable patron de la défense lensoise, se montrant impérial dans les duels (100% de duels gagnés – 7/7).

Les flops du match

Benjamin Pavard (2) : L’international français a vécu une sale soirée. Après avoir concédé un pénalty en faisant faute sur Odsonne Edouard (23e), il a ensuite marqué contre son camp sur corner (53e). Remplacé par Bilal Nadir (61e).

Robinio Vaz (3) : Titularisé à la pointe de l’attaque marseillaise comme face à Metz (0-3), le jeune Marseillais a été beaucoup trop discret, touchant seulement 15 ballons jusqu’à sa sortie à la place de Pierre-Emerick Aubameyang dès le retour des vestiaires (52e).

