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FRANCE

OM Mercato : qui est Stole Dimitrievski, le possible remplaçant de Rulli ?

Par Fabien Chorlet - 26 Mai 2026, 05:00
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Stole Dimitrievski (Valence)

Pour remplacer Geronimo Rulli la saison prochaine, l’OM penserait au gardien macédonien de Valence, Stole Dimitrievski. Portrait.

Alors que Geronimo Rulli pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été, le club phocéen aurait activé une première en Liga pour le remplacer la saison prochaine : Stole Dimitrievski. D’après Foot Mercato, les dirigeants marseillais auraien coché le nom du gardien de Valence pour renforcer le poste de gardien cet été. Le portier macédonien arrive en fin de contrat le 30 juin prochain avec le club espagnol. On vous en dit plus sur ce gardien de 32 ans.

Dimitrievski s’est révélé au Rayo Vallecano

Stole Dimitrievski est un gardien macédonien de 32 ans qui possède une solide expérience du football espagnol. Formé au FK Rabotnički, il a rapidement rejoint l’Espagne, où il a porté les couleurs de Grenade puis du Gimnàstic Tarragone avant de véritablement se révéler sous le maillot du Rayo Vallecano.

C’est surtout lors de son passage au Rayo Vallecano que Stole Dimitrievski s’est imposé comme l’un des gardiens les plus réguliers de Liga. Grâce à ses réflexes, son agressivité sur sa ligne et son tempérament de leader, l’international macédonien a disputé plus de 190 matchs avec le club madrilène. Des performances qui lui ont permis de rejoindre Valence à l’été 2024.

Un gardien expérimenté et international

International macédonien depuis 2015, Stole Dimitrievski compte aujourd’hui près de 90 sélections avec la Macédoine du Nord. Il avait notamment participé à l’Euro 2020, premier grand tournoi international de l’histoire de son pays. Malgré une forte concurrence à Valence, le gardien de 32 ans a réussi à conserver une belle cote sur le marché européen, ce qui expliquerait notamment l’intérêt de l’Olympique de Marseille dans ce dossier cet été.

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