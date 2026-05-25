OM : énorme rebondissement pour Sergio Conceiçao !

Courtisé par l’OM, Sergio Conceiçao devrait bientôt se retrouver libre sur le marché des entraîneurs.

Depuis plusieurs semaines, Sergio Conceiçao fait partie des entraîneurs évoqués pour remplacer Habib Beye sur le banc de l’Olympique de Marseille. Bonne nouvelle pour les Phocéens dans ce dossier, le technicien portugais devrait bientôt être libre.

Conceiçao va quitter Al-Ittihad cet été

Selon les indiscrétions du journaliste italien, Fabrizio Romano, l’ancien coach de Porto et de l’AC Milan devrait quitter cet été son poste d’entraîneur d’Al-Ittihad d’un commun accord avec le club saoudien. Les deux parties seraient actuellement en discussions afin de finaliser les modalités de ce départ. Une fois libre, Sergio Conceiçao sera disponible pour écouter les clubs européenns, lui qui voudrait revenir en Europe.

Une fois libre, Sergio Conceição sera alors disponible pour écouter les propositions des clubs européens, lui qui souhaiterait revenir rapidement sur le Vieux Continent après sa courte expérience en Arabie saoudite. Une situation qui pourrait forcément relancer les spéculations autour de l’OM, où son profil plaît depuis plusieurs semaines déjà.