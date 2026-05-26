Appuyé par Frank McCourt, Stéphane Richard a décidé de procéder à un vaste ménage dans l’organigramme de l’OM.

Le grand ménage a commencé à l’OM. Après une saison marquée par les tensions internes, les objectifs manqués et les polémiques à répétition, Frank McCourt a décidé de reprendre la main. Et à Marseille, plusieurs têtes vont tomber.

Soutenu par le propriétaire américain, Stéphane Richard pilote désormais une vaste restructuration de l’organigramme olympien. En coulisses, l’heure est à la reprise en main totale. Plusieurs dirigeants sont fragilisés, certains vont partir, d’autres vont être rétrogradés. Et même le staff technique pourrait être profondément bouleversé dans les prochaines semaines.

Quid de Balzaretti ?

Selon Foot Mercato, le premier gros changement concerne la direction sportive. Malgré un léger litige à régler avec l’OGC Nice, l’arrivée de l’ancien dirigeant brestois semble désormais quasiment actée. À l’inverse, l’avenir de Federico Balzaretti apparaît beaucoup plus flou. Longtemps cité pour succéder à Medhi Benatia, l’Italien ne possède aujourd’hui aucune garantie sur son futur. Une décision devrait tomber rapidement. Sur le banc aussi, la pression est énorme.

Habib Beye reste officiellement en poste, mais sa situation s’est considérablement fragilisée après une fin de saison ratée. L’élimination en Coupe de France et l’échec dans la course aux objectifs fixés ont laissé des traces. En interne, plusieurs pistes sont déjà activées pour lui trouver un successeur. Et un nom revient avec insistance : Bruno Genesio. Libre depuis l’annonce de son départ du LOSC ce lundi soir, le technicien français plaît énormément dans les hautes sphères marseillaises. Son profil expérimenté et sa capacité à gérer la pression attirent particulièrement les décideurs olympiens.

Abardonado ciblé comme la taupe de l’OM

Mais c’est surtout dans le staff et l’encadrement que la révolution s’annonce spectaculaire. Pancho Abardonado, figure historique du club et adjoint de plusieurs entraîneurs, pourrait être poussé dehors. Malgré sa popularité auprès des supporters de l’OM, il paierait en interne de lourds soupçons le présentant comme une possible taupe au sein du vestiaire et du club. Un dossier extrêmement sensible qui agite déjà fortement les coulisses de la Commanderie.

Le ménage continue également au niveau de la structure sportive. Ali Zarrak ne dirigera plus la Pro 2 et devrait être éloigné du centre d’entraînement. Officiellement, son avenir dans la cellule de recrutement reste encore à définir, mais la tendance est claire : l’OM veut l’écarter du quotidien du groupe professionnel après plusieurs tensions internes. Une situation que l’intéressé vivrait très difficilement.

Monsieur sécurité en danger

À l’inverse, certains cadres résistent encore à cette vague de changements. Aziz Mady Mogne conserve une excellente réputation auprès des joueurs et de nombreux salariés du club, même si son avenir n’est pas totalement verrouillé. Bob Tahri devrait lui obtenir davantage de responsabilités dans la future organisation. Dans les étages de la Commanderie, Maxime Quienart conserve lui aussi sa place. Tout comme Titou Hasni, devenu une référence de la formation olympienne.

Très apprécié en interne, l’ancien professeur d’histoire-géographie récolte les fruits du travail effectué avec les Minots. Depuis deux saisons, les équipes de jeunes accumulent les succès et plusieurs talents ont intégré le groupe professionnel. Enfin, deux autres départs importants se profilent. Le médecin Damien Monnot devrait quitter le club après une saison plombée par les blessures à répétition. Alexandre Neyton, responsable sécurité arrivé cet hiver, pourrait également faire ses valises, lui qui ne semble déjà plus entrer dans les plans de la nouvelle organisation. Une chose est sûre : l’OM version McCourt prépare une révolution massive. Et ce n’est probablement que le début.