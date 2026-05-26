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FRANCE

OM : Stéphane Richard a trouvé son nouveau coach, il coche toutes les cases ! 

Par Bastien Aubert - 26 Mai 2026, 07:00
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Bruno Genesio

Libre depuis son départ du LOSC, Bruno Genesio (59 ans) est désormais le favori pour être le prochain entraîneur de l’OM. 

L’OM tient peut-être déjà son futur entraîneur. Au lendemain de l’officialisation du départ de Bruno Genesio du LOSC, le technicien français apparaît désormais comme le grand favori pour prendre les commandes du club marseillais.

Genesio coche toutes les cases pour l’OM

Car la nouvelle direction de l’OM veut tourner une page. Après une saison chaotique, marquée par les tensions internes, les changements permanents et une instabilité chronique, Frank McCourt a décidé de reprendre totalement la main. Le plan est désormais clair : reconstruire l’OM autour d’un projet plus stable et plus maîtrisé. La première étape a déjà été franchie avec l’arrivée de Stéphane Richard à la présidence. La deuxième est en très bonne voie avec Grégory Lorenzi, attendu pour devenir le nouveau directeur sportif après son excellent travail à Brest. Et la troisième pourrait donc mener à Bruno Genesio.

En interne, L’Équipe estime que son nom revient avec insistance depuis plusieurs jours. L’ancien entraîneur de Lyon, Rennes et Lille correspond parfaitement au profil recherché par les nouveaux décideurs marseillais : un coach français, expérimenté, habitué à la Ligue 1, capable de gérer la pression et surtout d’apporter une forme de stabilité émotionnelle à un club qui a explosé à plusieurs reprises cette saison. À Marseille, certains voient même en lui l’exact opposé de Roberto De Zerbi, dont le tempérament volcanique avait parfois alimenté les tensions dans l’environnement olympien. Genesio, lui, possède une approche jugée plus calme, plus pragmatique et plus compatible avec la volonté actuelle du club de retrouver de la sérénité.

Genesio a très envie de l’OM

Mais ce dossier avance aussi grâce à plusieurs connexions fortes en coulisses. Grégory Lorenzi apprécie depuis longtemps le travail de Genesio. Et surtout, Olivier Martin, avocat historique de la famille Genesio, est également très proche de l’OM. Les nouveaux dirigeants marseillais disposent donc de nombreuses informations sur le technicien français. Autre élément important : Bruno Genesio ne travaille pas avec un agent. Les discussions sont donc facilitées et beaucoup plus directes. Stéphane Richard aurait déjà échangé personnellement avec lui afin de prendre la température autour du projet olympien.

Pour autant, le dossier n’est pas totalement bouclé. Christophe Galtier figure lui aussi dans la short list marseillaise. Mais son énorme contrat encore en cours avec Neom complique considérablement l’opération. Dans ce contexte, Genesio apparaît aujourd’hui comme la piste la plus accessible et la plus crédible. Malgré une saison difficile sur le plan personnel, marquée par deux drames familiaux durant la seconde partie d’exercice, l’ancien coach lillois se sent prêt à replonger immédiatement dans un nouveau défi. Et l’idée de prendre les commandes de l’OM ne le laisserait clairement pas insensible.

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