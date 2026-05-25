Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

En cas de départ de Pierre-Emile Höjbjerg (30 ans) au mercato estival, l’OM a déjà tout prévu en mettant un jeune milieu de terrain à l’essai.

L’OM continue de préparer activement son mercato estival. Et alors que l’avenir de Pierre-Emile Höjbjerg reste surveillé, le club phocéen commence déjà à explorer des solutions pour renforcer son entrejeu.

Condé Housine Camara à l’essai

Selon les informations relayées par LePetitOM, Condé Housine Camara a récemment été mis à l’essai par Marseille. Âgé de 19 ans, le milieu de terrain central évoluait auparavant au FC Sochaux-Montbéliard avant de quitter le club en cours de saison.

Considéré comme un joueur à fort potentiel, Camara a disputé 34 matchs chez les jeunes avec Sochaux, pour un bilan de :

4 buts

3 passes décisives

Des statistiques intéressantes pour un joueur évoluant dans l’entrejeu et capable d’apporter du volume de jeu.

L’OM prépare tous les scénarios

Cette mise à l’essai ne signifie pas forcément un transfert immédiat, mais elle confirme la volonté marseillaise d’anticiper d’éventuels mouvements au milieu de terrain cet été. Avec les interrogations autour de certains cadres de l’effectif, Marseille multiplie les pistes pour renforcer sa profondeur et préparer l’avenir.

Au-delà des dossiers plus médiatiques, l’OM cherche également à détecter des jeunes talents capables de progresser rapidement dans un environnement compétitif. Le club phocéen continue ainsi de mixer profils expérimentés et paris sur l’avenir dans sa stratégie de recrutement.