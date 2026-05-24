Si Christophe Galtier est bien à Marseille, son arrivée à l’OM serait encore loin d’être actée.

Le retour de Christophe Galtier dans le sud de la France a immédiatement relancé toutes les spéculations. Le technicien marseillais de naissance a quitté Riyad vendredi soir pour rentrer chez lui… au moment même où l’OM cherche activement son futur entraîneur.

Rien de fait entre l’OM et Galtier

Forcément, les rumeurs se sont emballées autour d’une possible arrivée de l’ancien coach du PSG sur le banc olympien. Pourtant, selon L’Équipe, le dossier est aujourd’hui très loin d’être bouclé.

Neom ne veut pas lâcher Galtier Après une saison conclue à la 8e place de Saudi Pro League avec Neom Sports Club, Galtier a récemment échangé une deuxième fois avec son président Meshari Al-Motairi. Une nouvelle réunion est même prévue dans les prochains jours, en France ou à Genève, afin de préparer la saison prochaine.

Malgré le contexte économique et géopolitique tendu en Arabie saoudite, les dirigeants de Neom n’ont absolument pas signifié leur volonté de se séparer de leur entraîneur. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Galtier dispose toujours d’un salaire XXL, ce qui complique forcément une éventuelle séparation. Le contexte au Moyen-Orient pourrait toutefois rebattre certaines cartes. Avec la guerre en Iran et les répercussions attendues sur les investissements du PIF, plusieurs projets footballistiques saoudiens pourraient être ralentis, voire revus à la baisse.

L’OM explore plusieurs pistes

Du côté de Marseille, le profil de Galtier plaît forcément. Formé à l’OM, ancien joueur du club entre 1982 et 1987, le technicien coche plusieurs cases aux yeux de la direction olympienne. Mais pour l’instant, aucun contact direct n’aurait encore été établi entre les deux parties. Les dirigeants marseillais auraient simplement pris des renseignements sur sa situation contractuelle et ses intentions pour l’avenir.

Pendant ce temps, d’autres profils avancent également dans les réflexions du club phocéen. Adi Hütter ferait partie des options étudiées, tout comme Bruno Génésio, qui présente l’avantage considérable d’être libre à partir du 30 juin après la fin de son aventure avec LOSC Lille. Et dans un contexte financier délicat à Marseille, ce détail pourrait peser très lourd dans le choix final.