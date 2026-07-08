Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’OM a officialisé ce mercredi la signature d’un latéral droit très prometteur en plein mercato estival.

L’OM poursuit son mercato… en récompensant l’un de ses jeunes talents. Le club phocéen a officialisé ce mercredi la signature du premier contrat professionnel de Mathis Clément, latéral droit formé à l’OM. Âgé de 20 ans, le défenseur s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec son club formateur, une belle marque de confiance malgré une longue blessure qui freine actuellement sa progression.

Mathis Clément signe pro à l’OM

Dans son communiqué, l’OM retrace le parcours du jeune défenseur : « Notre défenseur, formé au club, poursuit son parcours et signe son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. » Arrivé au Centre de Formation lors de la saison 2019-2020 en catégorie U14, Mathis Clément a gravi progressivement tous les échelons. Il s’est notamment illustré en remportant le Championnat de France U17 en 2023, puis la Coupe Gambardella 2024, où il faisait partie des grands artisans du sacre marseillais.

Un CV déjà bien garni !

Le club souligne également « son sérieux et sa progression constante », des qualités qui ont convaincu les dirigeants de sécuriser son avenir. Victime d’une rupture des ligaments croisés en janvier 2026, le jeune latéral poursuit actuellement sa rééducation. Cette blessure n’a toutefois pas remis en cause la confiance que lui porte l’OM, qui mise sur lui à moyen terme. Mathis Clément devrait intégrer progressivement le groupe professionnel une fois totalement remis, avec l’ambition de suivre les traces des jeunes issus du centre de formation marseillais ayant réussi à s’imposer en équipe première.