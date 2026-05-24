En fin de contrat en 2027, Geronimo Rulli (34 ans) a dit ses quatre vérités après une saison compliquée.

Après une année pleine de turbulences, le vestiaire de l’OM commence à livrer ses vérités, et le premier à s’exprimer longuement est le gardien Geronimo Rulli.

« Une année pleine de défis »

Le portier de l’OM n’a pas cherché à masquer les difficultés traversées par le groupe. Entre irrégularité sportive, pression constante et tensions autour du club, Rulli dresse un constat lucide. Il parle d’une saison faite de hauts et de bas, marquée par des performances contrastées mais aussi par un investissement total à chaque match.

« Une année pleine de défis, une véritable montagne russe, où parfois nous avons été à la hauteur, et d’autres fois moins. J’ai pris quelques jours pour prendre du recul avant d’écrire ces mots, a-t-il affirmé sur Instagram. Sur le plan personnel, je termine cette saison avec la conscience tranquille d’avoir tout donné, à chaque entraînement, à chaque match, avec mes qualités et mes défauts. »

Un vestiaire parfois fragilisé

Dans son message, le gardien de l’OM évoque aussi les nombreuses discussions autour du groupe, certaines éloignées de la réalité selon lui. Des éléments extérieurs qui auraient pu perturber la cohésion collective à certains moments : « Au cours de l’année, beaucoup de choses ont été dites sur le groupe, certaines très éloignées de la réalité. Des situations qui, au lieu de nous unir, ont créé du bruit inutile entre nous et les supporters. Et ça fait mal, parce que ce club est plus fort quand nous sommes tous ensemble. Malgré tout, l’équipe n’a jamais cessé de se battre, et nous avons atteint l’objectif de retrouver une compétition européenne, là où ce club doit être. »

Un message tourné vers l’avenir

Le discours de Rulli reste positif mais mesuré, avec une idée forte : retrouver un collectif plus uni pour franchir un cap la saison prochaine. « J’espère que l’année prochaine sera différente. Parce que quand tout le monde pousse dans la même direction, ce club est inarrêtable. Allez l’OM », a-t-il conclu. À ce stade, aucun signal clair ne laisse penser à un départ immédiat, mais le dossier reste surveillé en interne. Entre volonté de stabilité et réflexion sur l’effectif, l’été marseillais s’annonce déjà chargé.