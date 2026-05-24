À LA UNE DU 24 MAI 2026
[15:20]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : Pablo Pagis aurait choisi sa future destination ! 
[15:00]FC Nantes : Aristouy lâche une bombe sur les Kita et le rachat du club !
[14:40]RC Lens Mercato : la Coupe de France en poche, Leca a bouclé un premier transfert 
[14:20]OM Mercato : Rulli balance sur la saison et lâche un indice sur son avenir 
[14:00]ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant les barrages contre l’OGC Nice
[13:40]RC Lens : Pierre Sage rêve d’un autre club que l’OL et Lens
[13:20]PSG Mercato : Chelsea offre 6 recrues à Paris ! 
[13:00]OM, ASSE : Christophe Galtier attendu à Saint-Étienne ! 
[12:40]FC Nantes : pluie de bonnes nouvelles dans le dossier Pélissier ! 
[12:20]RC Lens : l’OM s’est positionné, Sage offre une nouvelle réponse sur son avenir ! 

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Rulli balance sur la saison et lâche un indice sur son avenir 

Par Bastien Aubert - 24 Mai 2026, 14:20
💬 Commenter
Geronimo Rulli (OM)

En fin de contrat en 2027, Geronimo Rulli (34 ans) a dit ses quatre vérités après une saison compliquée. 

Après une année pleine de turbulences, le vestiaire de l’OM commence à livrer ses vérités, et le premier à s’exprimer longuement est le gardien Geronimo Rulli.

« Une année pleine de défis »

Le portier de l’OM n’a pas cherché à masquer les difficultés traversées par le groupe. Entre irrégularité sportive, pression constante et tensions autour du club, Rulli dresse un constat lucide. Il parle d’une saison faite de hauts et de bas, marquée par des performances contrastées mais aussi par un investissement total à chaque match. 

« Une année pleine de défis, une véritable montagne russe, où parfois nous avons été à la hauteur, et d’autres fois moins. J’ai pris quelques jours pour prendre du recul avant d’écrire ces mots, a-t-il affirmé sur Instagram. Sur le plan personnel, je termine cette saison avec la conscience tranquille d’avoir tout donné, à chaque entraînement, à chaque match, avec mes qualités et mes défauts. »

Un vestiaire parfois fragilisé

Dans son message, le gardien de l’OM évoque aussi les nombreuses discussions autour du groupe, certaines éloignées de la réalité selon lui. Des éléments extérieurs qui auraient pu perturber la cohésion collective à certains moments : « Au cours de l’année, beaucoup de choses ont été dites sur le groupe, certaines très éloignées de la réalité. Des situations qui, au lieu de nous unir, ont créé du bruit inutile entre nous et les supporters. Et ça fait mal, parce que ce club est plus fort quand nous sommes tous ensemble. Malgré tout, l’équipe n’a jamais cessé de se battre, et nous avons atteint l’objectif de retrouver une compétition européenne, là où ce club doit être. »

Un message tourné vers l’avenir

Le discours de Rulli reste positif mais mesuré, avec une idée forte : retrouver un collectif plus uni pour franchir un cap la saison prochaine. « J’espère que l’année prochaine sera différente. Parce que quand tout le monde pousse dans la même direction, ce club est inarrêtable. Allez l’OM », a-t-il conclu. À ce stade, aucun signal clair ne laisse penser à un départ immédiat, mais le dossier reste surveillé en interne. Entre volonté de stabilité et réflexion sur l’effectif, l’été marseillais s’annonce déjà chargé.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes
Vidéos OM : toutes les infos foot