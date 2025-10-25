RC Lens – OM : les compos de Sage et De Zerbi sont tombées !
RC Lens – OM : Thauvin réagit à ses retrouvailles avec Marseille

Florian Thauvin (RC Lens)
Fabien Chorlet
25 octobre 2025

Avant RC Lens – OM, Florian Thauvin s’est exprimé sur ses retrouvailles avec les Phocéens.

Plus de huit ans après son départ de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin va enfin rejouer face à son ancien club. Ce sera ce samedi soir à Bollaert avec le RC Lens, pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1.

« C’est une soirée spéciale »

Quelques minutes avant le coup d’envoi de cette rencontre, le numéro 10 des Sang et Or s’est arrêté au micro de Ligue 1+ où il a été interrogé sur ces retrouvailles avec le club phocéen. « C’est une soirée spéciale. Quelque chose que j’attendais depuis un moment. Je vais prendre beaucoup de plaisir et profiter de ma passion », a répondu Florian Thauvin, lui qui a évolué à l’OM entre 2013 et 2015, puis entre 2017 et 2021. L’ancien Marseillais a ensuite reçu son trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1 du mois de septembre.

Ligue 1OMRC Lens
#DÉCLARATIONS

Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet