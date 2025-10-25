Avant RC Lens – OM, Florian Thauvin s’est exprimé sur ses retrouvailles avec les Phocéens.

Plus de huit ans après son départ de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin va enfin rejouer face à son ancien club. Ce sera ce samedi soir à Bollaert avec le RC Lens, pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1.

« C’est une soirée spéciale »

Quelques minutes avant le coup d’envoi de cette rencontre, le numéro 10 des Sang et Or s’est arrêté au micro de Ligue 1+ où il a été interrogé sur ces retrouvailles avec le club phocéen. « C’est une soirée spéciale. Quelque chose que j’attendais depuis un moment. Je vais prendre beaucoup de plaisir et profiter de ma passion », a répondu Florian Thauvin, lui qui a évolué à l’OM entre 2013 et 2015, puis entre 2017 et 2021. L’ancien Marseillais a ensuite reçu son trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1 du mois de septembre.