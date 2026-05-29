OM : un nouveau prix de vente du club est tombée !

Selon Football Benchmark, l’OM serait actuellement côté à 667 millions d’euros.

Alors qu’un nouvel investisseur pourrait prochainement débarquer dans le capital de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt ne fermerait pas totalement la porte à une vente du club à moyen terme. Si le propriétaire américain valoriserait actuellement l’OM à près de 1,2 milliard d’euros, la valeur réelle du club phocéen serait bien inférieure selon plusieurs estimations.

L’OM vaudrait un peu moins de 700 M€

D’après une étude réalisée par Football Benchmark, l’Olympique de Marseille serait actuellement valorisé à 667 millions d’euros. Le club olympien se classerait ainsi au 24e rang des clubs les plus valorisés en Europe.

Cette estimation prend notamment en compte plusieurs critères économiques comme les revenus du club, sa masse salariale, ses performances sportives, son potentiel commercial ou encore la valeur de son effectif. Malgré une situation financière parfois tendue ces dernières saisons, l’OM reste l’un des clubs les plus puissants et attractifs du football français derrière le Paris Saint-Germain.