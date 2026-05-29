ASSE : les Verts ont tenté un gros coup de poker avant le barrage retour contre Nice

L’ASSE a tenté un ultime recours avant le barrage retour face à Nice, avec une réclamation auprès de la LFP concernant la présence d’Ali Abdi lors du match aller (0-0).

À quelques heures du barrage retour entre l’OGC Nice et l’ASSE, une polémique réglementaire est venue s’inviter dans le duel pour le maintien en Ligue 1. Le club stéphanois a officiellement déposé une réclamation auprès de la Ligue de football professionnel (LFP) concernant la participation d’Ali Abdi lors du match aller disputé mardi soir à Geoffroy-Guichard (0-0), comme le rapporte L’Équipe.

Le latéral gauche tunisien de l’OGC Nice, convoqué avec la Tunisie pour la Coupe du monde 2026, a pourtant bien disputé la seconde période de cette première manche. Un choix qui interroge du côté des Verts, alors que les dates FIFA imposaient théoriquement la mise à disposition des internationaux à compter du 25 mai.

Une situation tendue autour des internationaux niçois

Depuis plusieurs jours, Nice et plusieurs fédérations nationales étaient engagés dans un bras de fer concernant la disponibilité de certains joueurs convoqués pour le Mondial 2026. La FIFA avait notamment refusé à la LFP une dérogation permettant aux clubs concernés par ce barrage L1/L2 d’utiliser leurs internationaux pendant cette période.

Malgré cela, Nice avait choisi de convoquer plusieurs joueurs appelés en sélection, dont Ali Abdi, Hicham Boudaoui ou encore Kodjo Peprah Oppong. Le club azuréen s’appuyait sur un point précis du règlement FIFA : les fédérations devaient transmettre officiellement leurs convocations avant le 10 mai, soit quinze jours avant le début de la période de mise à disposition des joueurs fixé au 25 mai.

Selon le Gym, certaines fédérations — notamment la Tunisie, l’Algérie et le Ghana — n’auraient pas respecté ce délai réglementaire. Un argument que Nice considère comme juridiquement solide pour aligner ses internationaux lors du barrage aller.

L’ASSE dépose une réclamation auprès de la LFP

Estimant que la présence d’Ali Abdi pouvait être irrégulière, l’ASSE a décidé de saisir officiellement la LFP. Les dirigeants stéphanois s’interrogent notamment sur les conditions exactes dans lesquelles le joueur tunisien a été autorisé à participer à cette rencontre.

Mais du côté niçois, la sérénité reste de mise. L’OGC Nice dispose d’une lettre officielle de la Fédération tunisienne attestant qu’Ali Abdi était autorisé à rester à disposition de son club pour disputer le barrage aller. Le Gym devra néanmoins répondre à une convocation le 8 juin prochain afin d’éclaircir définitivement le dossier.

En interne, le club azuréen se dit surpris par la démarche stéphanoise et estime ne pas être inquiété sur le plan réglementaire.

Ali Abdi absent du barrage retour

La situation s’est encore tendue jeudi lorsque le défenseur tunisien a quitté Nice pour rejoindre son pays afin de régler des formalités administratives liées à l’obtention de son visa pour les États-Unis, où se déroulera la Coupe du monde.

Sous pression de la Fédération tunisienne, Ali Abdi a rejoint Tunis sans l’accord officiel du club selon plusieurs sources. Son absence pour le barrage retour de ce vendredi soir a été confirmée par l’OGC Nice.

Le joueur de 32 ans faisait depuis plusieurs jours l’objet d’intenses discussions entre sa sélection et son club. La Tunisie souhaitait récupérer son international au plus vite afin de préparer le Mondial, tandis que Nice espérait le conserver jusqu’au terme de la double confrontation contre Saint-Étienne.

Une affaire qui illustre le casse-tête du calendrier

Ce dossier met en lumière les difficultés créées par le calendrier exceptionnel de cette fin de saison. Repoussés en raison de la finale de Coupe de France disputée par Nice, les barrages L1/L2 se retrouvent directement en concurrence avec la préparation des sélections qualifiées pour la Coupe du monde 2026.

Entre règlements FIFA, convocations tardives et pression des fédérations, les clubs français concernés ont dû improviser dans l’urgence. Si la réclamation stéphanoise a peu de chances d’aboutir, elle ajoute une tension supplémentaire autour d’un barrage déjà explosif sportivement.