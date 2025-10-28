A Lens, le défenseur de l’OM a réalisé un doublé inédit…

Auteur d’une piètre prestation avec un but contre contre son camp et la faute commise sur le pénalty accordé lors de la défaite à Lens ce week-end, Benjamin Pavard, déjà peu à son affaire à Lisbonne en C1, a posté un message sur ses réseaux sociaux pour présenter ses excuses et prendre l’entière responsabilité de cette défaite.

A Lens, Pavard est rentré dans l’histoire de l’OM

« Supporters marseillais, je suis désolé. Cette défaite est pour moi, j’ai commis des erreurs et j’en prends l’entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d’être irréprochable, et ce soir je ne l’ai pas été. Je vous promets que je vais tout donner pour regagner votre confiance et pour faire honneur à ce maillot. Merci pour votre soutien, même dans les moments difficiles. Nous allons nous relever ensemble », a écrit le défenseur international en story de son compte Instagram, quelques minutes seulement après le coup de sifflet final.

De son côté, OPTA a sorti une stat peu glorieuse : selon ses données, Pavard est en effet devenu le premier joueur de l’OM à concéder un penalty et à inscrire un but contre son camp lors d’un même match de Ligue 1, depuis le début des analyses d’OPTA, en 2006/07…