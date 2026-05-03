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OL – Stade Rennais : les compos sont tombées avec une surprise !

Par Fabien Chorlet - 3 Mai 2026, 19:48
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Esteban et Tanner Tessmann lors du match aller entre le Stade Rennais et l'OL

Les compositions officielles du match de la 32e journée de Ligue 1 entre l’OL et le Stade Rennais viennent de tomber.

C’est le choc de cette 32e journée de Ligue 1. L’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais s’affrontent, ce dimanche (20h45) au Groupama Stadium, pour un duel décisif dans la course au podium entre le troisième, Lyon, et le cinquième, Rennes. À une heure du coup d’envoi de ce choc, on connaît les onze de départ alignés par Paulo Fonseca et Franck Haise.

Seule surprise à signaler dans ces compositions : la titularisation côté rennais de Sebastian Szymański, préféré à Ludovic Blas.

Les compos officielles

OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Morton, Tolisso – Endrick, Merah, Moreira – Yaremchuk.

Stade Rennais : Samba – Seidu, Aït-Boudlal, Brassier, Merlin – Szymanski, Camara, Rongier, Al-Tamari – Embolo, Lepaul.

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