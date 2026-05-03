OL – Stade Rennais : les compos sont tombées avec une surprise !

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Les compositions officielles du match de la 32e journée de Ligue 1 entre l’OL et le Stade Rennais viennent de tomber.

C’est le choc de cette 32e journée de Ligue 1. L’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais s’affrontent, ce dimanche (20h45) au Groupama Stadium, pour un duel décisif dans la course au podium entre le troisième, Lyon, et le cinquième, Rennes. À une heure du coup d’envoi de ce choc, on connaît les onze de départ alignés par Paulo Fonseca et Franck Haise.

Seule surprise à signaler dans ces compositions : la titularisation côté rennais de Sebastian Szymański, préféré à Ludovic Blas.

Les compos officielles

OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Morton, Tolisso – Endrick, Merah, Moreira – Yaremchuk.

🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le Stade Rennais 👊🔴🔵#OLSRFC pic.twitter.com/nBypCuNhHU — Olympique Lyonnais (@OL) May 3, 2026

Stade Rennais : Samba – Seidu, Aït-Boudlal, Brassier, Merlin – Szymanski, Camara, Rongier, Al-Tamari – Embolo, Lepaul.