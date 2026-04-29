OL Mercato : un dossier brûlant à 35 millions d’euros bientôt réglé ?

Prêté à l’OL en février 2024 puis transféré définitivement l’été suivant, Orel Mangala a coûté environ 35 millions d’euros à Lyon. Et son avenir ne devrait pas s’écrire dans le Rhône…

L’avenir d’Orel Mangala à l’OL semble s’écrire en pointillés. Arrivé avec de fortes attentes, le milieu de terrain belge n’a jamais réellement réussi à s’imposer durablement dans l’entrejeu rhodanien, et la tendance actuelle penche clairement vers un départ lors du prochain mercato estival.

Payé environ 35 millions d’euros au total avec le prêt payant puis l’option d’achat levée et les bonus inclus, Mangala enchaîne les périodes d’indisponibilité et les retours progressifs. Entre blessures musculaires et longue absence après une grave blessure au genou, le joueur de 28 ans n’a disputé qu’un nombre limité de matchs cette saison, ce qui a freiné son intégration dans le projet lyonnais.

Malgré quelques apparitions encourageantes, il n’a jamais réussi à devenir un titulaire indiscutable, un facteur déterminant dans la réflexion du club.

L’OL ouvert à un départ cet été

En interne, la direction lyonnaise n’exclut désormais plus un transfert. Selon Sky Sport Allemagne, l’OL serait même ouvert à une sortie sous forme de prêt avec option d’achat, avec une valeur estimée autour de 10 millions d’euros.

Ce scénario s’inscrit dans une logique de rééquilibrage de l’effectif et de la masse salariale, alors que Lyon cherche à optimiser son groupe pour redevenir compétitif en Ligue 1 et en Europe.

Un marché allemand toujours intéressé

Le profil de Mangala conserve néanmoins une cote sur le marché européen. Des clubs allemands et italiens surveilleraient sa situation, séduits par son expérience en Bundesliga et en Premier League, ainsi que par son profil de milieu physique et polyvalent.

Son retour progressif à la compétition pourrait d’ailleurs servir de tremplin pour relancer sa valeur avant un potentiel transfert.

Une décision stratégique pour l’OL

Sous contrat jusqu’en 2028, Mangala reste un actif valorisable pour l’OL. Le club devra donc arbitrer entre deux options : conserver un joueur encore utile dans la rotation ou profiter d’un marché encore favorable pour récupérer une partie de son investissement.

Dans un contexte économique et sportif exigeant, la seconde option semble aujourd’hui prendre de l’avance…