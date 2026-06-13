OL Mercato : Lyon pousse pour un transfert surprise, un incroyable jackpot s’annonce

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Sous pression avant son passage devant la DNCG, l’OL devrait se résoudre à vendre l’une de ses plus belles révélations de la saison.

L’avenir d’Afonso Moreira pourrait s’écrire loin du Groupama Stadium dès cet été. Selon les informations de L’Équipe, le Bayer Leverkusen a formulé une offre de 32 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ailier portugais de 21 ans, devenu l’une des grandes révélations de la saison lyonnaise.

Arrivé à l’OL à l’été 2025 en provenance de la réserve du Sporting Portugal pour seulement 2 millions d’euros, Moreira a connu une ascension fulgurante. Ses performances ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs européens, mais c’est désormais le Bayer Leverkusen qui semble le plus déterminé à conclure l’opération.

Une vente devenue stratégique pour l’OL

Cette offensive allemande intervient dans un contexte financier particulièrement sensible pour l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien doit impérativement améliorer ses comptes avant son audition devant la DNCG prévue à la fin du mois de juin. Une importante rentrée d’argent est attendue afin de respecter les engagements pris auprès du gendarme financier du football français.

Initialement, les dirigeants lyonnais envisageaient plutôt les départs de Tanner Tessmann ou de Malick Fofana pour générer une plus-value conséquente. Mais le marché n’a pas encore réellement décollé autour de ces deux dossiers, poussant le club à envisager sérieusement un transfert de Moreira.

L’opération représenterait une plus-value exceptionnelle pour l’OL. Recruté pour 2 millions d’euros il y a moins d’un an, le Portugais pourrait rapporter plus de 30 millions d’euros. Une partie de cette somme reviendrait toutefois au Sporting Portugal, qui dispose d’un pourcentage sur la plus-value réalisée lors d’une future revente.

Afonso Moreira privilégiait pourtant une saison supplémentaire à Lyon

Le dossier n’est cependant pas totalement bouclé. Ces dernières semaines, Afonso Moreira affichait publiquement son envie de poursuivre l’aventure lyonnaise. L’international espoir portugais souhaitait notamment découvrir la scène européenne sous les couleurs de l’OL et poursuivre sa progression sous les ordres de Paulo Fonseca.

Lyon avait d’ailleurs sécurisé son avenir en activant une prolongation de contrat jusqu’en 2030, preuve de la confiance accordée au joueur.

Mais la perspective de rejoindre un club ambitieux de Bundesliga pourrait rebattre les cartes. Plusieurs médias indiquent que les discussions avancent rapidement entre les différentes parties et qu’un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours.

Julien Duranville ciblé pour préparer la succession

Conscients de la possibilité d’un départ de Moreira, les dirigeants lyonnais travaillent déjà sur sa succession. L’une des pistes les plus sérieuses mène à Julien Duranville, le jeune ailier belge du Borussia Dortmund.

Le joueur serait favorable à une arrivée dans le Rhône, même si les négociations entre les deux clubs restent encore éloignées sur le plan financier. Lyon espère néanmoins avancer rapidement afin d’anticiper un éventuel départ de sa pépite portugaise.

Un dossier décisif avant le 30 juin

À moins de trois semaines de l’échéance de la DNCG, le dossier Afonso Moreira pourrait devenir l’un des tournants majeurs de l’été lyonnais. Entre impératifs financiers et ambitions sportives, l’OL semble contraint d’envisager le sacrifice de l’un de ses joueurs les plus prometteurs.

Si le Bayer Leverkusen revient avec une offre bonifiée dans les prochains jours, le transfert pourrait rapidement entrer dans sa phase finale et offrir à Lyon l’oxygène financier recherché avant la fin du mois.