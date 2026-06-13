OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : gros rebondissement à Marseille pour Pagis

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Annoncé dans le viseur de l’OM ces dernières heures, Pablo Pagis ne serait finalement pas une priorité du club phocéen.

Alors que plusieurs médias évoquaient un intérêt marqué de l’OM pour Pablo Pagis, le dossier a pris une tournure inattendue ce samedi. Sur son compte X, Mohamed Toubache-Ter a refroidi l’emballement autour d’une possible offensive marseillaise. L’insider mercato affirme en effet que l’OM n’est actuellement ni positionné sur Hugo Magnetti, ni sur Pablo Pagis. Une précision qui contraste avec les nombreuses rumeurs relayées ces derniers jours autour du joueur du FC Lorient.

Plus surprenant encore, Mohamed Toubache-Ter assure que dans le cas de Pablo Pagis, la démarche ne serait pas venue de Marseille. Selon ses informations, c’est l’entourage du joueur qui aurait pris contact avec le club olympien afin de sonder un éventuel intérêt.

Aucune offensive concrète côté OM

Cette révélation change considérablement la lecture du dossier. Alors que l’OM était présenté comme un prétendant sérieux à la signature de l’attaquant lorientais, aucune offensive concrète ne serait actuellement envisagée du côté marseillais.

Pendant ce temps, la concurrence reste bien réelle. Le RC Lens suit le profil de Pablo Pagis depuis plusieurs semaines et figure parmi les clubs les plus attentifs à sa situation. Le Stade Rennais conserve également un œil sur l’évolution du dossier, tandis que les performances de l’attaquant de 23 ans continuent d’attirer les regards en Ligue 1.

Lens et Rennes à l’affût

Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs du FC Lorient, Pablo Pagis apparaît comme l’un des joueurs offensifs les plus convoités du marché français. Son avenir pourrait animer une bonne partie du mercato estival, mais une chose semble désormais claire : contrairement aux rumeurs récentes, l’Olympique de Marseille n’a pas encore lancé les grandes manœuvres dans ce dossier.

Le feuilleton Pagis est donc loin d’avoir livré son verdict, avec un RC Lens et un Stade Rennais toujours à l’affût, tandis que Marseille semble, pour l’heure, observer la situation de loin.