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FRANCE

PSG Mercato : Paris répond cash aux rumeurs de départ de Bradley Barcola

Par William Tertrin - 13 Juin 2026, 23:00
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Contrairement aux récentes rumeurs, le PSG a pris une position claire en interne : Bradley Barcola n’est pas à vendre.

Le dossier Bradley Barcola continue d’agiter le mercato européen. Selon Florian Plettenberg, le PSG a pris une décision interne très nette : l’ailier français n’est pas sur le marché et aucun prix n’a été fixé pour un éventuel transfert. Une position qui confirme la volonté du club parisien de verrouiller l’un de ses jeunes talents offensifs les plus prometteurs.

Malgré l’intérêt persistant de plusieurs clubs de Premier League, notamment Arsenal et Liverpool, le PSG affiche une fermeté totale. Le club de la capitale considère Barcola comme un élément important de son projet sportif à long terme, dans un effectif pourtant très concurrentiel sur les postes offensifs.

Deux versions s’opposent

Cette position tranche avec les informations récentes venues d’autres sources. Selon Abdellah Boulma, le joueur formé à l’OL ne serait pas insensible à l’idée d’un nouveau challenge. Sous contrat jusqu’en 2028, Barcola attirerait l’attention de plusieurs grands clubs européens, tandis que les discussions autour de son avenir pourraient reprendre après la Coupe du monde.

Cette dualité alimente l’incertitude autour du dossier : d’un côté, un PSG inflexible qui ferme la porte à un départ ; de l’autre, un joueur suivi de près par les cadors anglais et potentiellement ouvert à une évolution de carrière si une offre convaincante arrivait sur la table.

Bien installé dans la rotation parisienne, Barcola reste donc au centre d’un équilibre délicat entre ambition sportive et gestion interne du temps de jeu. Pour l’heure, le message du PSG est clair : Barcola n’est pas à vendre. Mais le mercato, lui, ne fait que commencer.

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