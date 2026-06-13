PSG Mercato : en plein Mondial, Barcola laisse filtrer un gros indice sur son avenir

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Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Bradley Barcola n’exclut plus un départ cet été. Alors que plusieurs cadors européens se positionnent, l’international français semble ouvert à un nouveau défi.

En pleine Coupe du monde 2026, le dossier Bradley Barcola continue d’agiter les coulisses du mercato parisien. En effet, l’ailier de 23 ans voit son avenir s’écrire en pointillés malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2028 avec le PSG.

Selon les informations dévoilées par le journaliste Abdellah Boulma, Barcola serait réceptif à l’idée de relever un nouveau challenge dès cet été. Un signal fort alors que le PSG travaille depuis plusieurs mois sur une prolongation de son joueur sans parvenir à faire avancer significativement les discussions.

Arsenal et Liverpool très chauds

Cette situation n’a évidemment pas échappé aux plus grands clubs européens. Arsenal et Liverpool suivent avec une attention particulière l’évolution du dossier et surveillent les moindres mouvements autour de l’international français. Les Reds apprécient le profil du Parisien depuis plusieurs mois, tandis que les Gunners voient en lui un renfort de premier choix pour dynamiser leur secteur offensif. Le FC Barcelone a lui aussi été cité comme un prétendant.

Du côté du PSG, la porte n’est pas totalement fermée à un départ. Les dirigeants parisiens continuent d’afficher leur confiance envers Barcola, mais une offre jugée à la hauteur de sa valeur pourrait faire réfléchir le champion d’Europe. Plusieurs sources indiquent d’ailleurs que le club n’est plus aussi catégorique qu’il y a quelques mois concernant l’avenir de son ailier.

Des discussions à l’issue de la Coupe du monde

Pour l’heure, aucune décision définitive ne sera prise. Les différentes parties auraient convenu de reprendre les discussions à l’issue de la Coupe du monde, une fois les échéances internationales terminées. D’ici là, le feuilleton Barcola devrait continuer d’alimenter les spéculations, avec l’Angleterre en embuscade et un PSG qui attendra une proposition majeure avant d’envisager un transfert.

Une chose est sûre : en laissant filtrer son intérêt pour un nouveau projet sportif, Bradley Barcola a envoyé un message clair. Son avenir à Paris n’apparaît plus aussi verrouillé qu’auparavant.