À LA UNE DU 14 JUIN 2026
[00:00]FC Barcelone : la compagne de Yamal lâche une bombe avant le premier match de l’Espagne
[23:00]PSG Mercato : Paris répond cash aux rumeurs de départ de Bradley Barcola
[22:40]FC Nantes : on connaît la date exacte de la signature de Michel Der Zakarian
[22:20]ASSE : Ian Cathro doit cocher une nouvelle date sur son calendrier
[22:00]Stade Rennais Mercato : le futur meilleur attaquant du monde dans le viseur ?
[21:40]RC Lens : un magicien du staff prêt à snober Toppmöller pour suivre Sage à Palace ?
[21:20]FC Nantes : Pantaloni grillé à Nice par un chouchou des Kita ?
[21:00]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : gros rebondissement à Marseille pour Pagis
[20:40]OL Mercato : Lyon pousse pour un transfert surprise, un incroyable jackpot s’annonce
[20:20]PSG Mercato : en plein Mondial, Barcola laisse filtrer un gros indice sur son avenir

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Ian Cathro doit cocher une nouvelle date sur son calendrier

Par William Tertrin - 13 Juin 2026, 22:20
💬 Commenter

L’ASSE poursuit la construction de son programme estival. Les Verts de Ian Cathro devraient notamment retrouver le Servette FC en match amical au mois de juillet.

Des retrouvailles au programme pour l’ASSE cet été ? En effet, cet été, le Sainté de Ian Cathro pourrait croiser la route du Servette FC dans le cadre de sa préparation estivale. Une rencontre est envisagée autour du 18 juillet à Aix-les-Bains, même si celle-ci reste encore à confirmer par les deux clubs.

Le club suisse avait déjà affronté les Stéphanois lors de la dernière préparation, dans un match disputé au stade Jacques-Forestier. À l’époque, les Verts s’étaient inclinés sur le score de 3-2, malgré une ouverture du score d’Irvin Cardona, et des buts de Davitashvili puis Fomba en fin de rencontre.

Un match déjà connu des deux clubs

Cette opposition estivale s’inscrit dans une continuité entre les deux équipes, qui se retrouvent régulièrement en amical durant les périodes de préparation. Le Servette FC, formation de première division suisse, a notamment l’habitude d’affronter des clubs français pour monter en puissance avant sa saison officielle.

L’ASSE, de son côté, affine encore son calendrier de reprise, notamment en fonction des contraintes liées à la fin de saison et à la nomination récente du staff technique. D’autres rencontres sont également prévues, comme un match face à Sochaux au Chambon-sur-Lignon, programmé autour du 11 juillet.

Un été sous ajustements pour les Verts

Le planning stéphanois reste encore susceptible d’évoluer. Entre stages, ajustements logistiques et validation du staff, plusieurs affiches doivent encore être officialisées avant le début de la préparation.

Mais une chose semble déjà actée : la préparation des Verts passera, une nouvelle fois, par des confrontations intéressantes face à des équipes européennes, dont le Servette FC, adversaire désormais familier.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes
Vidéos ASSE : toutes les infos foot