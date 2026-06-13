ASSE : Ian Cathro doit cocher une nouvelle date sur son calendrier

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L’ASSE poursuit la construction de son programme estival. Les Verts de Ian Cathro devraient notamment retrouver le Servette FC en match amical au mois de juillet.

Des retrouvailles au programme pour l’ASSE cet été ? En effet, cet été, le Sainté de Ian Cathro pourrait croiser la route du Servette FC dans le cadre de sa préparation estivale. Une rencontre est envisagée autour du 18 juillet à Aix-les-Bains, même si celle-ci reste encore à confirmer par les deux clubs.

Le club suisse avait déjà affronté les Stéphanois lors de la dernière préparation, dans un match disputé au stade Jacques-Forestier. À l’époque, les Verts s’étaient inclinés sur le score de 3-2, malgré une ouverture du score d’Irvin Cardona, et des buts de Davitashvili puis Fomba en fin de rencontre.

Un match déjà connu des deux clubs

Cette opposition estivale s’inscrit dans une continuité entre les deux équipes, qui se retrouvent régulièrement en amical durant les périodes de préparation. Le Servette FC, formation de première division suisse, a notamment l’habitude d’affronter des clubs français pour monter en puissance avant sa saison officielle.

L’ASSE, de son côté, affine encore son calendrier de reprise, notamment en fonction des contraintes liées à la fin de saison et à la nomination récente du staff technique. D’autres rencontres sont également prévues, comme un match face à Sochaux au Chambon-sur-Lignon, programmé autour du 11 juillet.

Un été sous ajustements pour les Verts

Le planning stéphanois reste encore susceptible d’évoluer. Entre stages, ajustements logistiques et validation du staff, plusieurs affiches doivent encore être officialisées avant le début de la préparation.

Mais une chose semble déjà actée : la préparation des Verts passera, une nouvelle fois, par des confrontations intéressantes face à des équipes européennes, dont le Servette FC, adversaire désormais familier.