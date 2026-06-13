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FRANCE

FC Nantes : on connaît la date exacte de la signature de Michel Der Zakarian

Par William Tertrin - 13 Juin 2026, 22:40
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Le retour de Michel Der Zakarian sur le banc du FC Nantes se précise, et la date exacte de la signature officielle est imminente.

Le dossier Michel Der Zakarian au FC Nantes est désormais en phase finale. Alors que plusieurs sources évoquent depuis plusieurs jours un retour de l’entraîneur franco-arménien chez les Canaris, une mise au point importante a été apportée par Mohamed Toubache-Ter sur X.

L’insider a tenu a rappelé qu’il n’y a, pour l’instant, qu’un accord de principe, notamment lié à la constitution du staff technique. Si le journaliste David Phelippeau a indiqué que la nouvelle sera « bientôt officielle », Toubache-Ter précise que tout est désormais réglé et que la signature officielle de Michel Der Zakarian au FC Nantes est attendue au plus tard d’ici mardi ou mercredi.

« Pour ce qui est de la signature réelle, elle interviendra mardi/mercredi max de chez max. Tout est ok !! »

Un retour imminent sur les bords de l’Erdre

Après plusieurs passages sur le banc nantais au cours de sa carrière, Michel Der Zakarian s’apprête donc à retrouver un club qu’il connaît parfaitement. L’ancien défenseur et entraîneur des Canaris avait déjà dirigé le FC Nantes entre 2007 et 2008 puis entre 2012 et 2016, avec notamment une montée en Ligue 1 à la clé.

Si l’accord est bouclé sur le principe, les derniers détails concernent encore la composition du staff technique. C’était précisément le point évoqué par Mohamed Toubache-Ter, qui explique que la validation du staff a retardé l’officialisation complète. Aux dernières nouvelles, Der Zakarian doit venir avec David Bechkoura et Vitorino Hilton.

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