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FRANCE

FC Nantes : Pantaloni grillé à Nice par un chouchou des Kita ?

Par William Tertrin - 13 Juin 2026, 21:20
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Olivier Pantaloni

Pisté par le FC Nantes avant le choix Michel Der Zakarian, Olivier Pantaloni pourrait finalement rebondir à l’OGC Nice. Mais les Aiglons hésitent encore avec Christophe Pélissier, longtemps considéré comme l’un des profils préférés de la famille Kita.

Le FC Nantes pourrait voir deux de ses anciennes pistes s’affronter pour un même banc. Alors que les dirigeants nantais ont étudié les candidatures d’Olivier Pantaloni et de Christophe Pélissier lors de leur recherche d’un nouvel entraîneur, les deux techniciens figurent aujourd’hui parmi les favoris pour prendre les commandes de l’OGC Nice.

Pendant plusieurs semaines, Olivier Pantaloni a notamment été associé aux Canaris. Libre après son passage réussi à Lorient, le technicien corse faisait partie des entraîneurs ciblés par la direction nantaise avant que la piste Michel Der Zakarian ne prenne définitivement l’avantage. Il avait également été annoncé en pole pour rejoindre le RC Lens, qui a finalement préféré l’Allemand Dino Toppmöller.

Pélissier reste une alternative à Nice

Mais c’est surtout Christophe Pélissier qui semblait disposer d’une vraie cote auprès de Waldemar et Franck Kita. L’ancien entraîneur d’Auxerre a longtemps été présenté comme l’une des priorités nantaises. Plusieurs médias ont même évoqué des discussions avancées avec le technicien, apprécié pour sa capacité à construire des équipes compétitives avec des moyens limités et pour son expérience des opérations maintien ou montée. Mais en réalité, Pélissier visait un projet beaucoup plus ambitieux et stable que celui du FCN.

Selon les informations de L’Équipe, Nice n’a pourtant pas encore tranché son choix. Si Olivier Pantaloni apparaît aujourd’hui comme le favori pour succéder à Claude Puel, Christophe Pélissier reste une alternative très sérieuse dans l’esprit des dirigeants azuréens. Dans le même temps, la piste menant à Sébastien Pocognoli se serait nettement refroidie.

Deux cibles des Kita en duel pour aller à Nice

Pour le FC Nantes, le constat est assez clair : deux entraîneurs qui ont figuré dans les réflexions de la famille Kita se retrouvent désormais au cœur du casting niçois. Et alors que Pantaloni semblait tenir la corde sur la Côte d’Azur, le « chouchou » des Kita n’a peut-être pas encore dit son dernier mot.

Une décision est attendue dans les prochains jours du côté de Nice, avec une accélération annoncée en début de semaine prochaine afin d’être prêt pour la reprise fixée au 8 juillet. Le futur entraîneur du Gym pourrait donc être l’un de ces profils un temps convoités par le FC Nantes.

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