PSG, OL, Real Madrid : le Maroc de Hakimi frustre le Brésil de Marquinhos et Endrick, Brahim et Vinicius font le show

Le Brésil a arraché le nul face à un Maroc séduisant (1-1), dimanche à East Rutherford, lors du choc du groupe C de la Coupe du monde 2026.

Très attendu pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, le choc entre le Brésil de Marquinhos (PSG), Endrick (OL, resté sur le banc) ou encore Vinicius (Real Madrid) et le Maroc de Hakimi (PSG) et Brahim Diaz (Real Madrid) a tenu toutes ses promesses au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans la banlieue de New York. Au terme d’un match rythmé qui a donné deux beaux buts, les deux sélections se sont quittées sur un score de parité (1-1).

Dans une enceinte pleine à craquer malgré les difficultés de circulation autour du stade, les Lions de l’Atlas ont rapidement affiché leurs ambitions. Plus agressifs, plus incisifs et surtout beaucoup plus inspirés collectivement, les Marocains ont multiplié les situations dangereuses dès les premières minutes.

Achraf Hakimi et Neil El Aynaoui ont été les premiers à faire trembler la défense brésilienne avant que la domination marocaine ne soit récompensée. Lancé parfaitement par Brahim Diaz au terme d’une contre-attaque éclaire, Ismael Saibari a conclu avec sang-froid d’un superbe ballon piqué pour ouvrir le score à la 21e minute.

SAIBARI OUVRE LE SCORE POUR LES LIONS DE L'ATLAS FACE AU BRÉSIL !!! 🇲🇦😍



ET C'EST AMPLEMENT MÉRITÉ !!!



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Vinicius Junior évite le naufrage brésilien

Pendant près d’une demi-heure, le Brésil a semblé totalement dépassé. Les hommes de Carlo Ancelotti ont multiplié les erreurs techniques et les pertes de balle face à un Maroc entreprenant qui a étouffé la Seleção dans tous les secteurs du jeu.

Alors que les Lions de l’Atlas paraissaient proches du break, Vinicius Junior a rappelé pourquoi il est l’un des joueurs les plus décisifs de la planète. Sur une action individuelle de grande classe, l’ailier brésilien a repiqué dans l’axe avant d’enrouler une frappe magnifique du pied droit hors de portée de Yassine Bounou pour égaliser à la 32e minute.

Ce but a permis au Brésil de revenir dans la partie alors que le scénario semblait tourner à l’avantage des Marocains.

Une deuxième période plus fermée

Après une première mi-temps spectaculaire, le rythme est légèrement retombé au retour des vestiaires. Les changements effectués par Carlo Ancelotti ont permis au Brésil de retrouver davantage de maîtrise, sans pour autant réellement mettre en difficulté une équipe marocaine toujours aussi disciplinée.

Igor Thiago a bien cru offrir l’avantage aux siens, mais Bounou a réalisé une intervention décisive. De l’autre côté, Alisson a également dû s’employer devant El Aynaoui puis Aimamouni pour préserver le score de parité.

Malgré une possession plus importante dans le second acte, la Seleção n’est jamais parvenue à accélérer suffisamment pour faire craquer la défense marocaine.

Un message envoyé au reste du monde

Si le Brésil repart avec un point grâce au talent de Vinicius Junior, la véritable satisfaction de la soirée est sans doute marocaine. Face à l’un des favoris du tournoi, les joueurs de Mohamed Ouahbi ont affiché une maîtrise collective impressionnante, confirmant les ambitions d’une sélection qui rêve de prolonger l’épopée historique de 2022.

Le partage des points laisse les deux équipes dans une position favorable dans ce groupe C, mais au vu du contenu proposé, le Maroc peut nourrir quelques regrets après avoir longtemps semblé supérieur à la Seleção.