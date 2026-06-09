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FRANCE

OL : le nouveau maillot fait sensation, le Stade Rennais pourrait offrir un joli bonus à Lyon !

Par Bastien Aubert - 9 Juin 2026, 12:20
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Saël Kumbedi (Wolfsburg)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

L’OL a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine et pourrait voir arriver un chèque rondelet dans ses caisses.

L’OL a dévoilé ce mardi son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027. Pour cette nouvelle saison, adidas et l’Olympique Lyonnais ont choisi de miser sur un subtil mélange entre tradition et modernité. La nouvelle tenue domicile intègre notamment les armoiries de la ville de Lyon dans son design, renforçant encore davantage le lien entre le club et son territoire.

Le nouveau maillot fait fureur !

Mais l’élément qui attire le plus l’attention reste le retour des célèbres manches bleues. Un détail iconique qui rappelle les maillots des années 1990 et qui n’avait plus été observé sur une tunique lyonnaise depuis près de trois décennies. Pensé comme un pont entre les générations, ce maillot ambitionne de séduire à la fois les supporters historiques et un public plus jeune. Déjà disponible dans les boutiques officielles du club, il représente l’un des symboles du nouveau cycle que souhaite lancer l’OL.

Mais les bonnes nouvelles pourraient ne pas s’arrêter là. En coulisses, les dirigeants lyonnais suivent avec attention la situation de Saël Kumbedi. Parti en Allemagne, le latéral droit de 21 ans pourrait déjà changer d’air après la relégation de VfL Wolfsburg en Bundesliga 2. Malgré cette saison compliquée collectivement, l’ancien espoir lyonnais conserve une belle réputation sur le marché. Plusieurs clubs surveilleraient son dossier, dont le Stade Rennais.

Kumbedi pourrait rapporter gros à l’OL

Pour l’OL, cette situation présente un intérêt financier direct. Lors du transfert de Kumbedi, les dirigeants rhodaniens avaient pris soin de négocier un pourcentage sur une éventuelle future plus-value. Autrement dit, si Wolfsburg venait à vendre le joueur cet été pour un montant supérieur à celui déboursé lors de son arrivée, Lyon toucherait une partie du bénéfice réalisé par le club allemand. Dans un contexte où chaque rentrée d’argent compte pour poursuivre la reconstruction du club, ce dossier est suivi avec beaucoup d’attention. 

Un transfert vers le Stade Rennais ou vers un autre prétendant pourrait ainsi permettre à l’OL de récupérer un chèque bienvenu sans avoir à intervenir directement sur le marché. Entre un nouveau maillot qui séduit déjà les supporters et une possible rentrée financière inattendue grâce à Kumbedi, l’actualité lyonnaise offre donc plusieurs motifs de satisfaction avant même le début de la nouvelle saison.

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