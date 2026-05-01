Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Esteban Lepaul (26 ans) fait partie d’une liste qui fait beaucoup parler chez les supporters du Stade Rennais.

Esteban Lepaul cristallise de plus en plus les débats en Ligue 1. Meilleur buteur du championnat cette saison avec le Stade Rennais, l’attaquant français se retrouve pourtant au centre d’une statistique qui fait énormément réagir chez les supporters bretons : une série de buts refusés après intervention de la VAR.

Selon les éléments recensés, huit buts du Stade Rennais ont été annulés par l’assistance vidéo depuis le début de la saison. Et dans ce total, Esteban Lepaul apparaît directement concerné à plusieurs reprises ! Les actions litigieuses impliquant l’attaquant rennais sont les suivantes :

Lepaul contre Nantes en J31

Lepaul à Monaco en J20

Lepaul contre Le Havre en J18

Lepaul au Havre en J7

Au total, Lepaul se retrouve donc au centre de quatre buts finalement annulés, un chiffre particulièrement élevé pour un joueur occupant la première place du classement des buteurs. Cette situation nourrit forcément des frustrations, d’autant plus que certains de ces buts auraient pu peser lourd dans la saison du Stade Rennais. À chaque fois, l’intervention de la VAR est venue invalider des actions initialement validées sur le terrain, relançant les débats autour de la précision et de la cohérence de l’arbitrage vidéo.

Lepaul pourrait être à 21 buts !

Pour Esteban Lepaul, cette exposition constante aux décisions arbitrales ajoute une dimension supplémentaire à sa saison déjà très scrutée. Être meilleur buteur tout en voyant plusieurs réalisations annulées illustre à la fois son activité offensive et la part de frustration qui peut accompagner son efficacité.

Du côté des supporters du Stade Rennais, cette liste noire fait logiquement réagir. Certains y voient une forme de manque de réussite, d’autres un manque de clarté dans l’utilisation de la VAR. Mais une chose est sûre : le cas Lepaul continue d’alimenter les discussions autour de la Ligue 1 et de ses décisions arbitrales parfois controversées.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)