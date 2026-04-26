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OL Mercato : Fonseca a flashé sur un crack rêvé par le Bayern Munich

Par William Tertrin - 26 Avr 2026, 16:50
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Le logo de l'OL brandi avant un match au Groupama Stadium.

En vue du mercato, l’OL aurait flashé sur un défenseur central qui était la priorité du Bayern Munich.

Selon les dernières informations du journaliste Rudy Galetti, l’OL a pris des renseignements récents sur le jeune défenseur équatorien Virgilio Olaya. Un dossier encore loin d’être bouclé, mais qui pourrait rapidement s’animer dans les prochaines semaines.

Âgé de seulement 18 ans, Virgilio Olaya évolue actuellement au SD Aucas et est considéré comme l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs de sa génération. Déjà suivi par plusieurs clubs européens, il avait notamment été annoncé proche du Bayern Munich en décembre 2025.

À l’époque, plusieurs sources évoquaient un accord imminent avec le club bavarois pour ce jeune international U17, valorisé autour de 1,2 million d’euros. Certaines informations faisaient même état d’un transfert quasiment ficelé, avec un plan de développement en Europe avant une intégration en Allemagne.

Aucun accord finalisé : la porte reste ouverte

Mais rebondissement : contrairement aux rumeurs de l’hiver, aucun accord définitif n’a été conclu entre le Bayern et Aucas. C’est précisément ce flou contractuel qui relance totalement la course pour recruter le défenseur.

D’après Rudy Galetti, l’OL n’est pas seul sur le coup. Le AC Milan suit également de près la situation, preuve de l’intérêt grandissant autour du joueur.

Pourquoi l’OL se positionne

Dans sa stratégie de mercato, l’OL continue de miser sur des profils jeunes à fort potentiel, capables de prendre de la valeur rapidement, ce qui est le cas depuis l’été dernier avec la nouvelle politique. Olaya coche toutes les cases :

  • profil athlétique et moderne
  • marge de progression importante
  • coût encore accessible

Dans un contexte où Lyon cherche à reconstruire une défense compétitive, ce type d’opportunité représente un pari cohérent.

Une bataille européenne à prévoir

Le dossier s’annonce toutefois complexe. Entre la concurrence du AC Milan et l’intérêt toujours latent du Bayern Munich, l’OL devra se montrer convaincant, tant sportivement que financièrement.

Une chose est sûre : tant qu’aucun accord n’est signé avec Aucas, le feuilleton Virgilio Olaya reste totalement ouvert. Et Lyon pourrait bien tenter d’en profiter pour frapper un joli coup sur le marché des jeunes talents.

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