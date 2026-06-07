PSG Mercato : Paris fait un immense cadeau à l’OM et l’OL pour un ancien goleador de Ligue 1

Alors que le PSG a été cité concernant un possible échange avec la Juventus autour de Randal Kolo Muani et Jonathan David, Fabrizio Romano a calmé les rumeurs… pour le plus grand bonheur de l’OM et l’OL.

Le PSG continue d’alimenter les spéculations en Europe, mais toutes les rumeurs ne résistent pas à l’épreuve des sources fiables. Ces derniers jours, la presse italienne a évoqué un scénario surprenant impliquant un échange entre PSG et la Juventus, autour de Randal Kolo Muani et Jonathan David.

Une hypothèse qui aurait pu avoir un impact direct sur l’OL ou encore l’OM, cités dans les discussions pour l’ancien joueur du LOSC.

Le PSG calme le jeu sur un dossier brûlant du mercato

Face à l’emballement médiatique, le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a tenu à clarifier la situation. Selon lui, aucun échange n’est actuellement à l’étude entre le PSG et la Juventus.

« Aujourd’hui, je n’ai connaissance d’un quelconque échange entre le Paris Saint-Germain et la Juventus, pour Jonathan David et Randal Kolo Muani. Notamment parce que le PSG a toute une liste d’idées pour renforcer son attaque. À mon avis, les pistes du Paris SG reposent davantage sur des ailiers que sur un attaquant axial. Donc, aujourd’hui, la discussion n’est pas à l’ordre du jour », a-t-il expliqué.

Un dossier PSG-Juve qui change la donne pour l’OL et l’OM ?

Dans les coulisses du mercato, ce démenti change immédiatement la dynamique du dossier Jonathan David. L’attaquant canadien, ancien goleador du LOSC, reste surveillé par plusieurs clubs européens après des performances irrégulières à la Juventus (8 buts en 46 matchs). Les rumeurs l’envoyaient tour à tour dans un échange impliquant le PSG… mais ce scénario est désormais écarté.

Conséquence directe : la concurrence supposée du PSG disparaît, ce qui pourrait simplifier certaines négociations pour les clubs intéressés.

Dans ce contexte, l’OL et l’OM sont des clubs cités dans les rumeurs depuis plusieurs mois, et Jonathan David coche plusieurs cases : expérience en Ligue 1, efficacité éprouvée avec le LOSC (109 buts en 232 matchs), et connaissance du haut niveau européen. Sous contrat jusqu’en 2030 avec la Juve, il pourrait revenir se relancer en prêt en L1, mais à condition que toutes les parties s’y retrouvent financièrement. Car, à Lyon comme à Marseille, les finances ne sont pas (plus) illimitées…