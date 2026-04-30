Stade Rennais Mercato : un attaquant qui a snobé l’équipe de France a signé !

Le Stade Rennais continue de structurer son avenir. Selon les informations du journaliste Benjamin Quarez, le club breton a acté cette semaine la signature d’un contrat stagiaire pour l’un de ses jeunes talents, tandis qu’un autre espoir de la même génération ne sera pas conservé.

Boukary Coulibaly récompensé par le club

C’est une étape importante dans la progression de Boukary Coulibaly. L’ailier, né en 2008, vient de signer un contrat stagiaire avec Rennes, preuve de la confiance que lui accorde le club.

Déjà identifié comme un joueur à fort potentiel au sein de la formation rennaise, Coulibaly s’est illustré ces derniers mois dans les équipes de jeunes. Il fait partie de cette génération prometteuse qui alimente régulièrement les équipes nationales de jeunes et les compétitions comme la Gambardella.

Convoité par la FFF ces derniers mois comme dévoilé par Africa Foot en juillet dernier, Coulibaly a fait le choix de représenter le Mali, dans un premier temps chez les équipes de jeunes.

Erwan Idrisse Traoré non conservé

À l’inverse, la nouvelle est moins favorable pour Erwan Idrisse Traoré. L’attaquant, lui aussi né en 2008, ne sera pas conservé par le club.

Son aventure avec Rennes prendra fin le 30 juin prochain, date à laquelle il sera libre de s’engager avec une autre structure. Une décision qui illustre la forte concurrence au sein du centre de formation breton, où tous les profils ne parviennent pas à franchir les étapes menant au haut niveau.

Une stratégie claire sur la formation

Ces deux décisions traduisent la politique sportive du Stade Rennais : miser sur un vivier jeune, mais exigeant.

Le club breton s’appuie depuis plusieurs années sur sa formation pour alimenter l’équipe première, avec des exemples récents de réussites comme Eduardo Camavinga ou encore Ousmane Dembélé.

Dans ce contexte, chaque signature ou départ chez les jeunes est stratégique. La promotion de Boukary Coulibaly s’inscrit dans cette logique de projection à moyen terme, tandis que la non-conservation de Traoré rappelle la sélection rigoureuse opérée par le club.

Un mercato des jeunes toujours actif

Si le mercato est souvent associé aux professionnels, il est tout aussi crucial au niveau des centres de formation. Entre signatures, départs et détections, les clubs affinent en permanence leurs effectifs pour préparer l’avenir.

Le cas de Coulibaly et Traoré en est une illustration parfaite : d’un côté, un talent qui progresse dans la hiérarchie ; de l’autre, un joueur contraint de rebondir ailleurs.