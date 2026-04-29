Stade Rennais : Estéban Lepaul a reçu un cadeau de rêve signé de ses supporters

Les supporters ont fait un très beau cadeau à Estéban Lepaul, sacré joueur du mois d’avril au Stade Rennais.

Le Stade Rennais a mis à l’honneur son attaquant Estéban Lepaul ce mercredi, sacré joueur du mois d’avril par les supporters Rouge et Noir. Une récompense logique pour un joueur décisif, auteur d’un mois particulièrement impactant dans la bonne dynamique du club breton.

4 buts et 1 passe décisive en avril

Avec 4 buts et 1 passe décisive, le numéro 9 rennais s’est imposé comme l’un des principaux artisans de la série d’invincibilité du SRFC sur cette période. Son efficacité offensive et son influence dans le jeu ont permis à Rennes de rester solide dans la course à ses objectifs de fin de saison.

Ce trophée confirme la montée en puissance de Lepaul, déjà remarqué depuis son arrivée en Bretagne. Régulièrement décisif, il s’est illustré à plusieurs reprises comme un joueur capable de faire basculer les rencontres, notamment grâce à son sens du but et son sang-froid dans les moments clés. Il est d’ailleurs actuellement le meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 réalisations

Une place au Mondial ?

Le club souligne également son rôle dans la dynamique collective, alors que Rennes a pu s’appuyer sur une attaque en forme et un joueur devenu incontournable dans le dispositif offensif. Son influence s’est aussi traduite dans les votes des supporters, qui ont largement plébiscité ses performances tout au long du mois.

Cette distinction s’ajoute à une saison déjà riche pour l’attaquant français, qui continue de s’affirmer comme l’une des révélations offensives du Stade Rennais, avant peut-être une convocation en équipe de France pour la Coupe du Monde, qui sait ?