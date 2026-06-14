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FRANCE

Stade Rennais Mercato : une destination se précise pour Mohammed Amoura

Par Fabien Chorlet - 14 Juin 2026, 15:10
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Mohammed Amoura

Malgré l’intérêt du Stade Rennais, Mohammed Amoura serait aujourd’hui plus proche d’un départ vers la Premier League.

Pour renforcer son attaque, le Stade Rennais tenterait le gros coup Mohammed Amoura. Relégué en deuxième division allemande à l’issue de la saison dernière avec Wolfsburg, l’international algérien devrait, sauf retournement de situation, quitter les Loups au cours du mercato estival afin de poursuivre sa carrière au plus haut niveau.

Amoura vers l’Angleterre plutôt que la Bretagne ?

Mais comme nous l’évoquions déjà ces derniers jours, le club breton est loin d’être seul sur ce dossier. En plus d’Everton, plusieurs clubs de Premier League seraient également très intéressées par le profil de l’ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise, selon les informations du compte X @jonathan35001. « L’Angleterre est chaud sur Mohammed Amoura », a affirmé l’insider du Stade Rennais.

Actuellement engagé dans la Coupe du monde 2026 avec l’Algérie, l’attaquant de 26 ans est valorisé à 20 millions d’euros par Transfermarkt. Face à la concurrence des clubs anglais et à leur puissance financière, les chances de voir Mohammed Amoura rejoindre la Bretagne cet été semblent toutefois se réduire, l’Angleterre apparaissant aujourd’hui comme sa destination la plus probable.

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