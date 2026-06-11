Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le Stade Rennais s’active en coulisses : un défenseur prometteur a signé tandis qu’un départ se profile au mercato estival.

Le mercato du Stade Rennais continue de s’animer. Alors que les dirigeants bretons préparent activement la saison à venir, deux dossiers importants ont émergé ces dernières heures. L’un concerne l’avenir du centre de formation, l’autre pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons de l’été du côté du Roazhon Park.

Soukouna récompensé par le Stade Rennais

Le Stade Rennais a officialisé la signature du premier contrat professionnel d’Isiaka Soukouna. Le défenseur central, né en 2006 et considéré comme l’un des espoirs prometteurs de l’Académie Rouge et Noir, s’est engagé jusqu’en 2029 avec son club formateur. Une étape importante dans la progression du jeune joueur, qui voit ses efforts récompensés après plusieurs années de formation au sein du club breton.

Le président exécutif et directeur général Arnaud Pouille n’a pas caché sa satisfaction : « Je suis ravi pour Isiaka, comme pour chaque joueur qui devient professionnel au Stade Rennais. C’est une fierté pour le club et ses éducateurs. Ce contrat, Isiaka est allé le chercher à l’effort, au courage. » Pouille a enfin rappelé la portée symbolique de cette signature : « Cette douzième signature d’un premier contrat professionnel cette saison est un beau symbole alors que nous fêterons l’an prochain le 50e anniversaire de l’Académie Rouge et Noir. »

Djaoui Cissé suivi en Allemagne

Mais pendant que le Stade Rennais sécurise l’un de ses jeunes talents, un autre dossier pourrait rapidement prendre de l’ampleur. Selon Foot Mercato, Djaoui Cissé figure dans les petits papiers de Stuttgart. Révélation de la saison 2024-2025, le milieu de terrain de 22 ans a ensuite connu un exercice plus compliqué, notamment perturbé par plusieurs soucis physiques. Malgré cela, son potentiel continue de séduire de nombreux observateurs. Le club allemand suivrait attentivement l’évolution de l’international Espoirs français.

L’intérêt de Stuttgart n’est évidemment pas anodin. Quatrième de Bundesliga lors du dernier exercice, le club allemand s’apprête à disputer la prochaine Ligue des champions. Un argument sportif particulièrement attractif pour n’importe quel jeune joueur ambitieux. Pour le moment, aucune offre officielle n’a filtré, mais l’intérêt semble bien réel. Le Stade Rennais pourrait donc rapidement se retrouver face à un choix délicat : conserver l’un de ses jeunes éléments les plus prometteurs ou étudier une éventuelle proposition venue d’Allemagne.